La nouvelle éco : l'Ordivert prend soin de votre ordinateur et de la planète à Dijon

Comment allier informatique et engagement écologique ? Alexandre Thiébeaux vous apporte la solution. Il intervient à domicile pour réparer et rebooster vos ordinateurs. L'objectif, c'est de réduire au maximum leur empreinte carbone. Cette démarche de l'Ordivert dépasse le simple outil informatique.

A Dijon, l'Ordivert a vu le jour en avril 2021. Son crédo, c'est l'amélioration de votre informatique pour réduire au maximum son empreinte carbone et éviter la surconsommation. Changer une pièce peut éviter tout simplement de changer d'appareil en lui redonnant une rapidité d'exécution incroyable. Entretien avec le créateur de l'Ordivert, Alexandre Thiébeaux.

Le logo de l'Ordivert à Dijon - L'Ordivert

L'ordivert, pourquoi ? Quelle est votre démarche ?

Elle est avant tout écologique. Je me suis aperçu que la fabrication des ordinateurs , c'est ce qui émet le plus de CO2 et ça fait à peu près vingt ans que je sais dépanner les ordinateurs et les optimiser. Du coup, j'ai créé une société pour allier ces deux aspects.

Cela veut dire qu'on peut réduire les émissions de C02 juste en entretenant son ordinateur ?

Oui. Cela va dépendre de votre ordinateur. A priori, c'est en réglant le système et en supprimant les programmes dont vous vous ne servez pas et parfois en changeant un composant. C'est souvent le disque dur qui ralentit les ordinateurs.

En changeant quelques pièces, votre ordinateur est comme neuf et réduit fortement sa consommation - L'Ordivert - Alexandre Thiébeaux

Vous avez créer votre auto entreprise au printemps dernier à Dijon. Que proposez-vous exactement ?

Je propose de venir optimiser ou dépanner votre ordinateur chez vous. Je me déplace à Dijon et une vingtaine de kilomètres alentours. J'interviens sur tout type de PC, les anciens comme les plus récents. Les Maccintosch, je peux intervenir dessus mais ça me demande un temps de préparation supplémentaire, donc c'est plus compliqué mais c'est possible.

En règle générale, quels sont les types de travaux que vous effectuez sur ces ordinateurs ?

Si les PC sont assez anciens, je remplace le disque dur par un composant beaucoup plus rapide. En fait, comme le disque dur est le composant le plus lent de l'ordinateur, c'est lui qui ralenti tout. Ensuite, je fais des réglages de système. Je passe des programmes qui vont enlever d'autres programmes qui ne servent pas. On se retrouve avec un ordinateur comme neuf, voir plus rapide qu'à l'origine quand il s'agit de remplacer le disque dur.

Quels sont vos objectifs en terme de nombre de clients et de chiffre d'affaires ?

L'idéal serait une moyenne de trois clients par jour pour un chiffre d'affaires annuel d'un peu plus de 30.000 euros.

Alexandre Thiébeaux redonne une nouvelle vie à votre ordinateur et le rend plus propre pour la planète - Alexandre Thiébeaux - l'Ordivert

En dehors de votre activité informatique, vous participez également à la plantation d'arbres ?

Oui, c'est pour compenser l'emprunte carbone que je vais avoir en changeant un disque dur par un SSD. La fabrication du SSD produit du C02. Donc l'idée, c'est de compenser en plantant un arbre au Brésil. C'est avec Reforest'Action , une entreprise qui reconstitue les écosystèmes abimés. Par exemple, au Brésil, ils replantent des arbres qui existaient déjà à l'origine. Mais je me déplace aussi en véhicule électrique, j'ai un fournisseur d'électricité vert tout comme mon imprimeur. J'essaie de limiter mon empreinte carbone au maximum.

C'est ce qui séduit vos clients ?

Oui mais également l'aspect économique car je leur évite d'acheter un nouvel ordinateur. C'est un budget important.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alexandre Thiébeaux, le gérant de l'Ordivert à Dijon Copier

Comment joindre l'Ordivert ?

L'Ordi Vert intervient à votre domicile du lundi au samedi de 12h à 20h (horaires de test).

Instagram :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Téléphone : 0754387174