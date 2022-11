La nouvelle éco - A Dijon, la Compagnie Européenne des Parfums toujours en quête de nouvelles flagrances

Son nom n'est pas très connu, et pourtant depuis 15 ans, la Compagnie Européenne des Parfums imagine et produit dans ses locaux de la rue Paul Verlaine à Dijon toute une gamme de parfums pour les femmes (Mademoiselle Arbel, Christine Arbel - Paris, Brume parfumée...) , pour les hommes (Style à la Française), pour les enfants (Barbie, Miraculous, PJ Masks..) et même pour les bébés (Mon premier Sent-Bon, Eau de Corolle..). Depuis 2020, CEP s’est inscrite dans une démarche CLEAN BEAUTY avec des parfums formulés sainement et simplement, respectueux de la peau et de la planète.

Cette TPE dijonnaise est présente cette année sur le Salon du Made In France à Paris et elle promet déjà plein de nouveautés pour 2023. Entretien avec Amélie Kada, sa responsable Marketing.

Amélie Kada, la responsable Marketing de la Compagnie Européenne des Parfums © Radio France - Christophe Tourné

Le salon du Made In France, c'est une belle vitrine pour la Compagnie Européenne des Parfums ?

C'est la deuxième fois que nous participons au salon Made in France et effectivement, ça nous donne l'occasion de faire découvrir l'ensemble de nos collections à nos consommateurs. Cela nous permet aussi d'aborder de nouveaux marchés car il y a toute une partie rencontre "be to be" qui s'effectue en amont du salon.

Vos parfums sont vendus notamment sous la marque Christine Arbel - Paris, mais il y a aussi des parfums Barbie, PJ Masks. C'est important de suivre toutes ces modes ?

Ça nous permet d'alimenter une certaine dynamique et de répondre aussi à un besoin "parfums enfants" puisque cela fait partie de notre gamme. Et notre marque Christine Arbel est notre marque phare et historique pour toutes les références adultes.

Quand on parle de parfum, on pense plutôt à Grasse, pourquoi cette implantation à Dijon ?

La société a été créée à Nancy puis a été reprise par d'autres dirigeants qui sont dijonnais. En 2007, l'activité a été rapatriée sur Dijon et y demeure encore aujourd'hui. C'est notre siège social. La création, la conception, le développement, tout est vraiment pensé à Dijon et on travaille évidemment étroitement avec des parfumeurs de Grasse pour tout ce qui va être olfactif, avec des échantillons, des essais, un brief très précis en fait au départ qui donnent ensuite lieu à des échanges très riches avec les parfumeurs.

Vous proposez quels types de parfums et dans quelle gamme de prix ?

On s'adresse vraiment à tout le monde, aussi bien pour les adultes, femmes et enfants, mais aussi pour les moins de trois ans, donc pour les bébés dès la naissance, dans des prix tout à fait raisonnés puisqu'on est dans une fourchette située entre 10 et 15 € maximum.

Où trouve t'on trouve tous ces parfums ?

Essentiellement aujourd'hui en grandes et moyennes surfaces. Mais nous sommes également vendus sur des plateformes digitales telles que Peaulette , qui nous appartient également ou d'autres plateformes comme Nocibé par exemple. On a aussi d'autres marques premium comme Siobhan que nous avons lancé cette année et qui s'adresse à une cible adulte également mixte homme et femme. Là, on est sur des fourchettes un peu plus importantes, mais sur 89 € prix consommateurs. C'est une marque qui est vraiment destinée au grand export et à un luxe français accessible.

La Compagnie Européenne des Parfums est une TPE mais avec un chiffre d'affaires quand même conséquent ?

Nous sommes huit personnes depuis deux ans maintenant pour un chiffre d'affaires d'1,2 million d'euros. Sur cette dernière période On est en constante progression depuis deux ans maintenant.

2023 approche. Est ce qu'il y a des projets pour cette nouvelle année ?

Toujours beaucoup de projets et c'est ça qui fait vivre la Compagnie européenne des parfums, de l'innovation, de nouveaux projets, de nouvelles collections. Donc on a plein de petites choses au chaud pour l'année 2023, dont une quatrième flagrance pour Christine Arbel - Paris.

Des temps forts toute l'année

Les Fêtes de fin d'année approchent et c'est traditionnellement une période faste pour les achats de parfum. La Compagnie Européenne des Parfums organise d'ailleurs une journée "vente privée" le 1er décembre dans ses locaux au 10, rue Paul Verlaine pour permettre de découvrir la gamme qui sera proposée pour l'occasion à petits prix. Mais comme le confie Amélie Kada, les ventes suivent finalement tous les temps forts de l'année.

" Les petits lutins sont en place. On empacte car nous avons aussi tout un service de préparation de commandes à la Compagnie européenne des parfums. Donc là, c'est effectivement une grosse période. Le parfum s'offre beaucoup aux périodes de fin d'année. Le parfum suit en fait les grands temps forts de l'année et les grandes fêtes habituelles, comme la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères. On s'aperçoit que ça peut être offert à tout moment, pour des anniversaires, pour des fêtes, pour faire plaisir, tout simplement. En 2023, la collection va s'agrandir. Notre marque phare pour les femmes, par exemple Mademoiselle Arbel à Paris, va connaître une nouvelle fragrance l'année prochaine. On a déjà trois belles fragrances. Il y en aura donc une quatrième l'année prochaine." se réjouit Amélie Kada.