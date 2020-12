La nouvelle éco, à Dijon la salle de sports Magic Form mise sur la confiance de ses adhérents

Après quasi deux mois de fermeture administrative, les salles de sport essaient de faire au mieux. A Dijon, le patron de Magic Form, Anthony Pemjean, essaie tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Alors pour cette deuxième fermeture, le gérant de cette salle de sports dijonnaise, a très vite réagi. Pas question de se laisser abattre, il a tout de suite choisi de maintenir un lien avec les adhérents. "On a proposé le gel des abonnements ou une compensation financière pour la suite avec des bons d'achat ou des séances de coaching. Ca a demandé un gros travail aussi pour répondre aux questions de nos adhérents."

Des clients très solidaires

Bonne surprise pour le gérant, de nombreux adhérents jouent la solidarité "ça nous a permis d'avoir plus de visibilité pour l'avenir, et surtout de se dire qu'il y a quand même un peu d'argent qui rentre et ça c'est important car on a des charges importantes avec le loyer. " Le gérant a donc décidé de remercier les adhérents en passant la mensualité à moitié prix pour un service dont ils ne peuvent toujours pas profiter.

Et pour justifier le maintien de la facture, même divisée par deux, le club organise des cours en ligne, pour maintenir le lien avec les adhérents . Une manière de renouveler la confiance entre le club et sportifs.

L'espoir de rouvrir le 20 janvier

Le club espère, comme tous les autres, espère rouvrir le 20 janvier prochain. En attendant, même si Magic Form bénéficie des aides de l'Etat, La solidarité leur permet de ne pas mettre la clé sous la porte.

