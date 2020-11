La Nouvelle Eco: à Dijon, le reconfinement ne profite pas aux livreurs de repas

Ryad et Ahmed aimeraient bien que leurs téléphones sonnent plus souvent, mais ces derniers jours sont très calmes.

Et vous, est-ce que vous vous êtes remis aux fourneaux ? Ou bien avez vous perdu l'appétit ? Les livreurs à domicile se posent bien des questions. Depuis le retour du confinement, leur volume de commandes s'est considérablement réduit sur Dijon et son agglomération.

"Il est 13H30, et en une heure et demie d'activité, j'ai enregistré seulement 11 euros de commandes" soupire Brice Grandrémi qui travaille depuis deux ans pour la plateforme Uber Eats.

"Sur ce maigre revenu, je devrai enlever 25% de charges. Sur ce rythme-là je vais gagner un peu moins de mille euros par mois en travaillant midi et soir jusqu'à 22H30, alors que l'année dernière, je pouvais me faire 2 mille à 2 mille 500 euros de salaire."

Sweat fluo et casque de vélo sur la tête, Rémy Balestriero fait le même constat. "Contrairement au premier confinement, celui ci ne nous ramène pas plus de commandes. Au printemps, c'était nouveau pour tout le monde. On continuait à travailler et on avait enregistré beaucoup plus de demandes. Là beaucoup de points de ventes à emporter restent ouverts et les gens sortent toujours. Pour vous donner une idée, sur le premier confinement, on gagnait en 3 jours ce que l'on gagne là sur une semaine."

Remy Balestriero et Cedric Grandrémi © Radio France - Olivier Estran

"Les gens ont sans doute peur de la reprise de l'épidémie, commente Ryad qui assure des livraisons en trottinette électrique depuis le mois de mars, et ils n'ont pas forcément confiance dans les personnes qui restent à l'extérieur toute la journée. Plusieurs fois on m'a demandé de laisser le colis du repas devant la porte (au lieu d'une remise en mains propres NDLR). Et puis, avec l'annonce du reconfinement, les gens se sont précipités faire des courses. Ca a sans doute cassé leur budget."

"Je fais 6 ou 7 livraisons dans la journée, contre plus d'une douzaine habituellement, observe Ahmed , et pourtant je travaille jusqu'à minuit. Là j'ai fait 6 euros en une heure. Avant on pouvait espérer gagner 60 euros par jour. Je suis bien obligé de continuer, j'ai emprunté pour me payer ce vélo électrique qui vaut mille euros, j'ai aussi une famille avec des enfants à nourrir. J'espère que ce mauvais moment va passer." conclut-il plus fataliste qu'agacé.

"Et pourtant certains points de vente marchent encore très bien", note Rémy Balestriero, délégué syndical SCUUD (Syndicat CGT des Coursiers Dijonnais) . "Dimanche soir, on était une trentaine à attendre les commandes du McDo du centre ville. Le restaurant était débordé. Bilan, on attend une heure 20 pour une commande qui va nous rapporter 5 euros. Et puis, nous somme de plus en plus nombreux à faire ce job et à nous partager le marché. Nous sommes 300 à 400 livreurs Uber Eats sur Dijon, et devançons de peu nos collègues de Delivroo."