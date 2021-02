La nouvelle éco : à Dijon, le succès d'un spécialiste des voitures d'occasion

Avec les confinements et couvre-feu, on a moins roulé en 2020. Et pourtant, le marché de la voiture d'occasion se porte bien. Les ventes d'un spécialiste dijonnais ont progressé de 50%

En France, il se vend en moyenne trois voitures d'occasion pour une voiture neuve et à ce jeu là une société dijonnaise tire son épingle du jeu : CarTrade regroupe deux magasins basés non loin de la Toison d'or : ConceptCar21 et Neuf-moins-cher.com : on y trouve 200 à 250 véhicules entre 7.500 et 25.000 euros. En 2020 cette société a augmenté son chiffre d'affaires de 50 %.

Jérôme Finet nous dit comment il a développé son chiffre d'affaires Copier

Jérôme Finet le directeur commercial de CarTrade a misé sur la vente en ligne, et ça marche très bien: "Le client signe son bon de commande en ligne, on fait du convoyage ensuite jusqu'au domicile de la personne. On peut livrer à Brest ou à Marseille. Je suis convaincu que c'est l'avenir de ce commerce. Les acheteurs veulent avoir le produit à leur porte."

La société CarTrade renforce ce dispositif en 2021 et veut embaucher cinq vendeurs ou vendeuses pour assurer ces commandes en ligne. Avis aux personnes qui veulent devenir vendeur ou vendeuse de voiture : les recrutements sont ouverts en ce moment. La société dijonnaise CarTrade sera ce dimanche 14 février au cœur du magazine "Capital" sur M6 consacré au marché des objets d'occasion.