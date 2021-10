La nouvelle éco :à Dijon rencontre avec le gérant d'un nouveau bar à vin spécialisé en vieux millésimes

Dans la nouvelle éco, ce matin on parle d'un nouveau bar à vins mais spécialisé en vieux millésimes. C'est le pari que fait Olivier Lombard le gérant du Caveau de Saulx, situé 15 rue Vannerie dans le caveau de cet hôtel particulier datant du 16e siècle. C'est ici qu'il va faire déguster sa collection de vieux vins aux passionnés comme lui mais aussi aux néophytes. "J'ai envie de faire découvrir ces vieux vins, et de démocratiser cet apprentissage." Il faut dire qu'Olivier Lombard, en connait un rayon, en près de vingt ans, le passionné a acquis plus de 2.000 références, et continue d'acheter des vins tous les jours.

Du liquoreux aux vins tardifs allemands ou des grands crus français

"La carte va changer tous les jours" prévient Olivier Lombard, "on trouvera des grand crus de toutes les régions de France mais aussi des vins étrangers." C'est dans les anciennes cuisines de cet hôtel particulier datant du 16e siècle que les dégustations vont se dérouler. Le recrutement de serveuses et serveurs est encore en cours, "je cherche des gens qualifiés en œnologie" précise le gérant de ce nouvel établissement, qui compte embaucher cinq personnes au total. Sur place, une petite restauration sera également possible.

Tous les prix pour tous les publics

Mais déguster de vieux vins, est ce que ça va coûter cher ? _"_Pas forcément" répond Olivier Lombard, "les vins au verre débuteront à 5 euros pour les vins les plus jeunes, et pour les bouteilles ça va de 45 € à plus de 1 000 euros." Autre projet proposer des dégustations à l’aveugle, "pour permettre aux gens de voyager et de se demander où est ce que je suis avec ce vin et en quelle année", explique le gérant du Caveau, qui rappelle, que pour une bouteille spéciale ou une année un peu ancienne, "mieux vaut réserver un peu à l'avance."

Le Caveau de Saulx est ouvert du mercredi au samedi de 18H à 2H du matin.

