La Nouvelle éco : à Dijon,une cagnotte pour les "commerces non essentiels;"

Le gérant d'une salle de sport de Dijon a fédéré onze enseignes et boutiques qui, comme lui, ne peuvent plus recevoir de public.

Chaque jour ou presque la pandémie fait fleurir des cagnottes solidaires sur internet. En voici une nouvelle, et elle est originale. Elle s'appelle "l'Alliance des Non essentiels ". Valentin Lelièvre le gérant de la salle de sport "Fit & Coach" à Dijon a regroupé 10 autres magasins et boutiques qui comme lui ne peuvent plus recevoir de public.

Chacun a mis 100 euros dans un pot commun, et cette somme sert à lancer ce mercredi 1er avril une cagnotte auprès du grand public. On va trouver des affiches, des tracts dans les rues de Dijon et des pubs sur internet. Une campagne pour nous inviter à donner un coup de pouce financier à ces enseignes.

"On peut donner 10 euros, cela nous paie les frais bancaires que l'on doit sortir chaque mois en ces temps de de gestion difficiles. Si vous donnez 25 euros cela paie notre abonnement téléphonique. Si vous allez jusqu’à 50 euros, cela paie une tenue professionnelle, car on espère tous redémarrer très vite" explique Valentin Lelièvre. "Chaque geste est utile, car les aides de l'Etat ne couvrent pas notre manque à gagner."

Le logo de cette cagnotte - DR

"On estime que chaque enseigne qui a participé au financement de cette campagne de pub pourra récupérer environ 3.000 euros" assure le jeune gérant de la salle de sport.

Valentin Lelièvre nous détaille cette alliances Copier

Sur les 11 magasins regroupés dans l’Alliance des non-essentiels, 7 sont de Dijon, 4 autres sont de différents coins de France comme Marseille, l’Isère ou l'Alsace.

D'autres enseignes peuvent encore se joindre au mouvement. Il suffit de se connecter sur cette page Facebook.