La nouvelle éco - A Dijon, une cinquantaine de commerces du centre ville s'unissent pour un grand jeu de Noël

Et si vous gagniez instantanément un cadeau en poussant la porte d'un commerce du centre ville dijonnais ? Evidemment, difficile de dire non et c'est le principe d'un jeu mis en place par une cinquantaine de commerçants des rues Piron, Bossuet, Monge et de la place Emile Zola par le biais d'un jeu organisé pendant tout un mois à l'occasion des fêtes de Noël. L'objectif est double. Donner un petit coup de pouce au pouvoir d'achats de la clientèle et pour les commerces, attirer de nouveaux clients en cette période cruciale pour beaucoup d'entre eux. Entretien avec Armelle de Dieulleveut, la responsable de la galerie YellowKorner, rue Piron et trésorière de l'Union Commerciale Piron.

Armelle de Dieulleveut, responsable de la galerie YellowKorner et trésorière de l'Union commerciale Piron © Radio France - Christophe Tourné

Quel est le principe du grand jeux de Noël qui débute ce vendredi 25 novembre ?

C'est déjà le fait d'avoir réussi à réunir 49 commerçants dans le quartiers Piron, Bossuet, Monge, Zola pour proposer de gagner jusqu'à 4 .500 € de cadeaux. C'est un jeu très simple qui vous invite à rentrer justement visiter l'ensemble de ces commerces participants, à scanner un QR code et immédiatement, vous saurez si vous avez gagné. Le jeu dure quatre semaines, jusqu'à Noël.

C'est une grande première de réunir plusieurs unions commerciales pour cette opération, c'est difficile en ce moment de fédérer les petits commerçants ?

Ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils sont concentrés sur leurs clients et sur leur merchandising. Ils ont plein de choses à faire et on les comprend bien. C'est pour ça que les associations de commerçants sont là pour donner un petit peu de distance, fédérer et créer du lien régulièrement. Donc oui, ça demande de l'énergie, mais avec un peu de sel et de poivre et de la bonne volonté, on y arrive.

C'est une initiative qui se fait aussi sous l'impulsion de la CCI. Quel est son rôle ?

La Cci nous a mis en relation avec le prestataire du jeu sur lequel vous allez pouvoir jouer en scannant les fameux QR codes qui sont dans les boutiques. Elle a surtout soutenu notre dossier auprès du Département, qui subventionne un tiers du budget total de cette opération puisque le jeu est payant pour nous. C'est donc vraiment un rôle clé pour la CCI. Je la remercie.

C'est important cette période de Noël pour les petits commerces du centre ville ?

C'est une période clé. C'est une période festive, une période magique et une période évidemment sensible d'un point de vue économique puisque tous les commerces sont souvent conditionnés à ce pic d'activité au moment des fêtes. On veut offrir toutes les conditions du succès et offrir aux Dijonnais.es toutes les conditions d'un moment magique. Il faut en profiter pour découvrir des commerces qu'on ne connait peut être pas. On peut jouer 49 fois par jour en allant visiter ces 49 commerces et multiplier ses chances. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir.

On parle beaucoup en ce moment des problèmes de pouvoir d'achat, cela inquiète les commerçants du centre ville à la veille de ces fêtes de Noël ?

Nous avons effectivement constaté une baisse de trafic depuis l'été. Je crois que c'est notre optimisme et notre capacité à nous renouveler, à créer, à mettre en place des initiatives comme celle du grand jeu de Noël qui nous permettent de stabiliser notre confiance. En tout cas, je suis confiante et je suis persuadée que les Dijonnais et Dijonnaises aussi seront au rendez vous pour soutenir les commerçants du centre ville. Il faut être agiles, créatifs. Et j'invite toutes celles et ceux qui vont participer, à nous faire un retour pour de futures opérations. En tout cas, si ce jeu leur plaît, on le refera et toujours mieux.

Une diversité de cadeaux !

Pour cette première, ce sont 4.500 euros de lots qui sont proposés dans ce jeu. Les clients pourront gagner des repas pour deux personnes au restaurant, des photos en tirage limité, des bons d'achats, des coffrets de chocolats.. Chaque commerce participant a mis la main à la poche.