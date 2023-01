La Nouvelle éco : à Diors, deux agriculteurs se sont lancés dans la production d’huiles essentielles

Tous deux agriculteurs céréaliers depuis de nombreuses années, François Devillières et François Moreau se sont lancés en 2020 dans une nouvelle culture. “Avec le changement climatique, les résultats et les revenus sont fluctuants. On recherchait en complément de notre activité une culture plus résistante à la chaleur et qui a besoin de moins d’eau. On a pensé aux plantes aromatiques du sud. L’évolution du climat y est pour beaucoup : il y a quelques années, c’est une culture qui aurait eu du mal à donner quelque chose dans le Berry”, explique François Devillières.

Après s’être formés à la Chambre d’agriculture du Vaucluse et au Centre régionalisé interprofessionnel d'expérimentation en plantes à parfum aromatiques et médicinales, les deux associés ont semé les premières parcelles, environ 10 hectares, sur les communes de Diors et Levroux. La première récolte de lavande et de romarin a eu lieu en juillet dernier. Elle a été distillée chez un agriculteur du Puy-de-Dôme.

Un stand sur un marché de producteurs locaux. - Les Aromatiques du Berry

Les Aromatiques du Berry commercialisent des huiles essentielles mais aussi des produits dérivés comme des savons, de la brume d’oreiller ou du baume pour les mains en association avec des partenaires locaux. On les trouve dans différentes boutiques et offices de tourisme de l’Indre comme au Comptoir de dame nature qui s’est ouvert tout récemment à Châteauroux.

Première récolte labellisée bio

La récolte 2023 sera la première à être labellisée bio. En ce début d’année, les deux agriculteurs vont replanter de la lavande mais aussi de l’immortelle et du thym. Et surtout, ils vont bientôt pouvoir prendre possession de la distillerie qu’ils ont fait construire à Diors et dont les travaux devraient s’achever d’ici la fin du mois. Le pic de production est, lui, attendu d’ici deux à trois ans.