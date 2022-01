La Nouvelle Éco : à Diors, le succès des casseroles et poêles made in Berry

“Quand on a démarré la fabrication, on nous a un peu pris pour des fous”, se souvient Aurélia Tuméo, présidente de CIS (Concepts international service) France, une entreprise familiale créée en 2012 à Châteauroux. Spécialisée dans le négoce d'ustensiles de cuisine, CIS France a ouvert en 2019 deux chaînes de production de casseroles et de poêles en aluminium dans un local à la Martinerie à Diors, tout en poursuivant son activité première.

Un effet crise sanitaire

Les ventes n’ont pas tardé à décoller. “Le domaine de la cuisson a été très porteur pendant la crise. Les gens étaient chez eux, ils ont davantage cuisiné. Les commandes ont explosé et la demande n’est pas retombée,” raconte Aurélia Tuméo.

La production est vendue à des distributeurs qui vont ensuite la placer sous différentes marques dans la grande distribution. Entre 20 % et 30 % part à l’export. Le chiffre d’affaires de CIS France est passé de 500 000 euros la première année à 5 millions d’euros en 2021 et pourrait tripler d’ici 2023. “Nous avons des commandes qui ont été confirmées pour les deux prochaines années”, se réjouit Aurélia Tuméo.

De la vente directe

CIS France a créé une boutique d’usine, Jungle cook, rue La Fayette à Diors, ouverte toute l’année les jeudis et les vendredis. On y trouve bien évidemment les casseroles et les poêles made in Berry que d’autres ustensiles de cuisine, du linge de maison, de l’électroménager et de la verrerie.

Depuis 2016, CIS France comprend également une autre société, Last Link, spécialisée dans la logistique, dirigée par Anthony Tuméo, le frère d’Aurélia.