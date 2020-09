La nouvelle éco : A Doubs, le magasin Le travail en couleur a été sauvé par le prêt garanti par l'Etat

C'est le genre de boutique qui ressent parfaitement le climat économique général : le magasin de vêtements professionnel "Le travail en couleurs" situé à Doubs, près de Pontarlier. Et en ce moment "la reprise est là, mais fragile" confie la gérante Sylvie Dabere. Elle possède aussi le magasin de linge de maison Olivier Desforges à Pontarlier, mais en affiliation. Comme la plupart des commerçants, elle a fermé pendant le confinement. "En revanche, certains professionnels ont continué de travailler et ont usé leurs vêtements : on est sauvé par le secteur médical et celui du bâtiment" explique-t-elle.

80.000 euros de prêt de l'Etat

Le salut, cette patronne le doit aussi au prêt garanti par l'Etat, ce dispositif lancé pendant la crise sanitaire pour soutenir les entreprises : "On a reçu un prêt de 80.000 euros, ça m'a permis de garder mes sept salariés" confie Sylvie Dabere. Au total, elle a perdu 60.000 euros en deux mois. A Pontarlier, le chiffre d'affaires a quasiment été récupéré pour la vente de linge de maison. Mais à Doubs, c'est une autre histoire : "on ne rattrapera jamais" affirme la gérante.

Des masques et des blouses pour "les héros du quotidien"

Sylvie Dabere fait partie des patrons qui ont joué la carte de la solidarité pendant le confinement. Sa boutique Le travail en couleurs est devenue au fil des jours une chaîne de production de masques en tissu. Au début, elle a cousu quelques masques pour dépanner un ami et fidèle client. Et la machine s'est emballée : les policiers, les pompiers, les entreprises ont aussi passé commande. Au final, la patronne s'est retrouvée à la tête de 400 couturières. Elles ont produit 20.000 masques et 3000 surblouses. Des équipements livrés ensuite aussi aux caissières, aux soigants ou aux personnes âgées. "Tout le monde dans les environs a porté un de nos masques ou en a entendu parler!" reconnaît Syvie Dabere, heureuse d'avoir aidé les autres.

à lire aussi La nouvelle éco : une bonne rentrée pour les auto-écoles

Retrouvez la chronique La nouvelle éco à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?