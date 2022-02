La nouvelle éco : Dromfit, des vêtements de sport fabriqués, à 99%, à Montpellier

Jusqu'au 28 février 2022, vous pouvez aider l'entreprise montpelliéraine DromFit à lancer sa nouvelle collection, en participant à sa campagne de financement participatif. Cette collection, ce sont des vêtements de sport. Pour la fabrication, les trois associés, Kevin Coulme, Nicolas Cargouët et Souhail Alaoui, ont choisi la France. 99% de la confection de leurs habits se fait dans leurs ateliers, à Montpellier. Seule la coupe des vêtements a lieu en Saône-et-Loire, à 400 kilomètres d'ici.

Interview avec Kevin Coulme

Ça vous revient à combien de fabriquer votre collection en France et donc de ne pas externaliser?

Évidemment, fabriquer en France, ça coûte plus cher que fabriquer à l'étranger. Et selon les pays dans lesquels on va produire, ça va coûter 2, 3, 4 fois plus cher de fabriquer en France.

Alors, comment vous faîtes?

On a fait deux choix importants pour produire en France tout en vendant à un prix raisonnable.

La première des choses, c'est le fait que nous sommes propriétaires de notre outil de production, contrairement à l'immense majorité, voire la quasi-totalité des marques de textile dans le monde. Elles, elles passent par des usines, qui elles-mêmes sont des entreprises. Donc elles aussi elles ont besoin de faire du profit pour réinvestir, etc... Nous, on a notre outil de production en interne et donc, quand on fabrique un produit, on paye nos salariés, nos couturières, nos modélistes, notre impression, notre conditionnement, etc.

La deuxième chose, c'est qu'on passe par le e-commerce plutôt que par les mastodontes de la distribution, qui maîtrisent la part de marché principal de ce qui se vend chez les sportifs, et qui prennent de grosses marges.

En France, on est en train de reconstruire très doucement un savoir-faire qu'on a perdu sur les dernières décennies - Kevin Coulme, coassocié de DromFit

Vos matières premières aussi sont françaises?

Nos matières premières, pour l'instant, ne sont pas françaises. En France, on est en train de reconstruire très doucement un savoir-faire qu'on a perdu sur les dernières décennies. Donc, aujourd'hui, il y a une réelle difficulté à trouver une offre qui nous correspond parfaitement. Donc, nous, sur la première collection, la provenance de nos tissus, c'est la Chine, l'Espagne et le Portugal. Et sur la collection qui va venir après celle-ci, ça va être la France et le Portugal.

Ce n'est pas la première fois que vous fabriquez des habits en France, mais est-ce que c'est plus compliqué quand on est sur le marché du sport?

C'est pas plus difficile. Mais en France, effectivement, le peu qui est resté, c'est encore moins dans le sport. Mais après, une fois que les gens sont formés, il n'y a pas plus de difficultés à faire du prêt-à-porter assez classique, de la haute couture ou des vêtements de sport.