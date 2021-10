La Nouvelle Éco : à Dun-sur-Auron, L’Huilerie d’Auron entre tradition et modernité

Depuis 2014, Ondine Caron et Samuel Dion redonnent vie à L’Huilerie Boussard devenue L’Huilerie d’Auron. Créée en 1860 à Charly à quelques kilomètres d’ici, l’entreprise s’est installée en 1929 à Dun-sur-Auron au bord du canal de Berrypour faciliter ses expéditions. Venus de l’Aube et du milieu du champagne, Ondine Caron et Samuel Dion ont eu à cœur de maintenir un savoir-faire ancestral pour produire des huiles vierges de qualité.

Des travaux en 2017

En 2017, ils ont effectué de gros travaux qui ont permis d’agrandir par trois la surface de l’atelier et de créer une vraie boutique. Ils y proposent seize cuvées différentes. Les noix et noisettes proviennent principalement de la région. “Le mode de fabrication n’a pas changé depuis le départ. Les cerneaux de noix sont écrasés par la meule de pierre. On obtient une pâte qui est torréfiée dans un poêlon en fonte. Nous sommes réputés pour faire une huile assez chauffée, assez brune”, explique Ondine Caron.

La fabrication reste traditionnelle. - Huilerie d'Auron

Outre une production, L’Huilerie d’Auron tire une partie de ses revenus du travail à façon. De novembre à avril, selon une tradition qui remonte à 1860, les particuliers apportent leurs noix à partir d’une quantité de 25 kg et repartent avec leur huile. On peut aussi venir déposer ses noix et repartir avec des produits de la boutique en échange.

La crise a dopé les ventes en ligne

80 % de la production s’écoule dans des grandes surfaces et épiceries du Berry, les 20 % restants sur place ou via leur boutique en ligne créée en 2015. “Les commandes ont pris de l’ampleur au moment du premier confinement. Nos clients ne pouvaient plus se déplacer. Nous expédions partout en France mais aussi en Belgique, en Suisse et en Allemagne”, précise Ondine Caron. Une community manager vient d’être recrutée pour les aider à se développer sur internet.

Depuis la crise, leurs huiles artisanales connaissent un regain d’intérêt et notamment auprès d’une clientèle plus jeune.