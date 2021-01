La nouvelle éco : à Echiré, la Conciergerie propose une palette de services

La Conciergerie a ouvert ses portes début 2020, place de la Halle à Echiré, près de Niort dans les Deux-Sèvres. On y trouve un espace de co-working avec une grande table, accès wifi et lampes design. "On sait que toutes les jeunes start-up qui se montent ont des besoins. Il y a des espaces sur Niort mais peut-être pas assez", estime Rosane Barraton, présidente du réseau ADMR des Deux-Sèvres et présidente de la conciergerie.

La Conciergerie propose un espace de co-working © Radio France - Noémie Guillotin

La structure est gérée sous la forme d'une société coopérative. Parmi les fondateurs, il y a aussi la commune d'Echiré et la communauté d'agglomération du niortais.

L'objectif de ce lieu : "répondre aux besoins de la population, lui faciliter la vie", dit Rosane Barraton. Car la Conciergerie propose également des services sur-mesure, soutien administratif pour des démarches en ligne, mise en relation avec un prestataire. Par exemple, "des personnes qui sont hospitalisées, qui partent en week-end ou en vacances et qui ont des besoins pour chez eux comme ouvrir et fermer les volets, aller donner à manger au chien, au chat", détaille la présidente.

Il y a également possibilité d'emprunter gratuitement un vélo électrique.

"Marché en ligne", une plateforme de produits locaux

La Conciergerie a aussi développé une plateforme de commande de produits locaux. Elle s'appelle "Marché en ligne" et permet de passer commandes auprès de producteurs locaux. "Pour l'instant, on travaille avec sept producteurs", précise Fanny Voix. C'est elle "la concierge". Il y a un maraîcher, un boulanger, de l'épicerie, du fromage, du beurre d'Echiré bien sûr... "On essaie de créer des partenariats dans un rayon de 30 kilomètres pour vraiment que ça ait du sens".

La Conciergerie travaille pour l'instant avec sept producteurs locaux © Radio France - Noémie Guillotin

Comment ça marche ?

Il y a un abonnement est de 50 euros à l'année. "C'est une porte d'entrée. Après les services eux-mêmes sont payants. L'enjeu c'est d'être un apporteur d'affaires auprès des commerçants, des artisans, des agriculteurs du coin", explique Jérôme Houmault, directeur général du réseau ADMR des Deux-Sèvres et de la conciergerie. La plateforme de produits locaux est accessible sans abonnement mais il y a alors des frais de cinq euros pour chaque commande.

Il y a aujourd'hui 40 abonnés, l'objectif serait d'arriver à 1000. "On a perdu une année de développement de ce projet à cause de la pandémie", précise Jérôme Houmault. "On s'est donné trois ans pour équilibrer le dossier. C'est un projet socio-économique unique dans le département. Le concept de conciergerie en France ça existe mais c'est unique en milieu péri-urbain comme ça et on veut le développer pourquoi en milieu rural aussi", ajoute-t-il.

Plus d'infos sur le site internet de la Conciergerie.