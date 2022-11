La Nouvelle éco à Échirolles : une maison de l'emploi pour les chômeurs de longue durée

C'est une maison qui est toute récente, vous avez ouvert vos portes en mai 2022 : quel est votre statut et quelle est votre fonction ?

Claire Dupin, directrice de Soleeo - On est ce qu’on appelle "une entreprise à but d’emploi" donc on a la particularité d’avoir un statut associatif. Notre territoire, le territoire d'Echirolles Ouest a été habilité par le fonds d’expérimentation contre le chômage de longue durée. Nous avons été habilités le 31 janvier 2022 et notre objectif c’est de créer des emplois supplémentaires sur le territoire, donc sur toute cette zone d'Echirolles Ouest et nous devons embaucher toutes les personnes qu’on dit privées d’emploi depuis au moins un an et qui habitent à Echirolles depuis au moins 6 mois. Notre rôle est de pouvoir proposer un travail qui soit adapté aux compétences et aux appétences de ces personnes ; on a donc pour objectif d’embaucher environ 126 ETP (équivalent temps plein) en 5 ans. c'est ambitieux mais on y croit !

Quels types d’emploi ces personnes occupent-elles et comment les ramenez-vous petit à petit vers l’emploi ?

Au niveau des emplois qu’on a pu développer, puisque on doit être en non concurrence et apporter des services qui soient non couverts, et utiles au territoire, on est dans les domaines du nettoyage, du bricolage, du numérique, de la mobilité, et en particulier on a beaucoup d'activités autour du service aux habitants. Des petits services qui sont non couverts comme le lavage de vitre, le nettoyage de voiture, le nettoyage des tapis. On propose aussi un service de transport accompagné et de la réparation de vélos, etc. On a beaucoup d'activités différentes. On est en train de chercher des clients petit à petit mais si nos activités sont pertinentes et qu'elles répondent à des besoins, qu'elles ont une vraie utilité sociale et environnementale, je ne me fais pas de souci : on arrivera à trouver des clients petit à petit.

C'est enthousiasmant pour vous comme travail ?

C'est vrai qu'on a des témoignages et des retours extrêmement positifs sur la fierté que nos salariés ont d'avoir pu retrouver un travail, et que ce soit aussi dans une entreprise qui soit vraiment en bas de chez eux et qui rendent en plus des services très concrets aux habitants. Donc on sent qu’ils retrouvent une place vis-à-vis d’eux-mêmes et on a un des salariés qui nous a dit sa fierté de pouvoir dire à ses enfants ''bon, là je suis au boulot, je rentrerai un peu plus tard ce soir". C'est aussi pour eux montrer l’exemple, d’avoir un travail et de voir la fierté dans les yeux de leurs enfants. C'est un grand challenge quand même, car on a tout à construire de zéro. On monte une entreprise avec des gens qui sont abîmés par la vie, qui sont très éloignés de l’emploi et c’est vraiment une aventure collective. C’est très beau à vivre!