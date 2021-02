La nouvelle éco : à Écommoy, le restaurant "Les Pierres Tournantes" vend ses menus à l'Hyper U

Pour faire face à la crise sanitaire et à l'instauration du couvre-feu à 18 heures, les restaurateurs ne se laissent pas abattre et tentent de trouver des solutions. Exemple à Écommoy, où le restaurant "Les Pierres Tournantes" vend ses petits plats dans les rayons de l'Hyper U de la commune.

Entre 120 et 140 menus vendus chaque semaine

C'est une façon de s'en sortir malgré la crise. Proposer ses menus à la vente, directement dans les rayons d'un supermarché. Florent Maurice, le patron du restaurant "Les Pierres Tournantes" à Écommoy s'est inspiré de collègues restaurateurs. "On a vu que cela se faisait ailleurs, donc on s'est dit pourquoi pas!". Depuis la mise en place de ce click&collect en grande surface, les ventes sont satisfaisantes. "Chaque jour, on vend entre 20 et 50 menus et à la fin de la semaine on approche des 120 - 140 menus vendus" se félicite le patron du restaurant.

Cela nous fait travailler et ça joue sur le moral, c'est un soutien !

La collaboration avec l'Hyper U d'Écommoy s'est construite très facilement selon Florent Maurice du restaurant "Les Pierres Tournantes". "On a été très bien reçu par le directeur de l'hypermarché, qui a été ravi cette initiative". De plus, l'Hyper U ne prend pas de commissions sur les plats vendus par le restaurant. "Cela nous fait travailler et ça joue sur le moral, c'est soutien !"

Il faut compter entre quatre et neuf euros, selon si vous prenez une entrée, un plat ou un dessert. Chaque jour, le restaurant "Les Pierres Tournantes" affiche le menu sur sa page Facebook.