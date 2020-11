La nouvelle éco : à Elbeuf, la mairie lance un appel aux dons de produits alimentaires et d'hygiène

"Ça part d'un constat" explique le maire d'Elbeuf-sur-Seine. Djoudé Merabet a réuni dans la matinée du lundi 2 novembre l'ensemble des associations caritatives de la commune et toutes lui ont fait le même retour, "une baisse des dons et de l'approvisionnement en denrées alimentaires et en produits d'hygiène". Josiane Trolley confirme: "Ça fait déjà trois semaines qu'on l'a constaté" détaille la présidente de l’association Amicalement Vôtre avec "une baisse de l'approvisionnement de la Banque alimentaire qui elle aussi est frappée de plein fouet". L’association n'a pas pu faire sa collecte lors du premier confinement.

Il nous manque tous les produits essentiels de l'épicerie : sucre, huile, farine, café - Joisiane Trolley

Parmi les produits les plus recherchés, café, lait, sucre, farine, chocolat en poudre, thé, huile, céréales, conserves de poissons, les produits pour les bébés (lait, couches), les produits d’entretien pour la maison et les produits d'hygiène. Le second confinement n’arrange rien et rajoute parfois de la précarité à ceux qui n'ont déjà pas grand chose : "On a dix nouvelles inscriptions par semaine" se désole Josiane Trolley :

Le confinement "une détresse morale et pécuniaire" explique Josiane Trolley, la présidente d'Amicalement Vôtre à Elbeuf Copier

Les jours et lieux de collecte

Les samedis 7 et 14 novembre

Mairie, salle des Arcades, de 10h00 à 13h00

Petit atelier, 25 rue de la République, de 10h00 à 13h00

Salle municipale du Buquet, avenue du Chartier, de 10h00 à 13h00

Lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre