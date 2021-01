La nouvelle éco : à Eloyes, une année record pour Thiriet, le spécialiste du surgelé

Le secteur de l'alimentation surgelée grand gagnant de la crise sanitaire. Entre les confinements et le couvre-feu, Thiriet, géant du surgelé basé historiquement à Eloyes dans les Vosges, sort d'une année 2020 exceptionnelle, comme le confirme sa directrice générale Christiane Bertoncini.

Hausse de l'activité d'environ 30%

Dans un contexte où la peur de la pénurie a pu exister et où il fallait sortir le moins possible, l'activité de Thiriet a progressé de près de 30% sur l'année :

"Les surgelés garantissent une forme de stockage, des produits frais et durables dans le temps. On a des modes de distribution pour nos clients qui sont relativement vastes et qui répondent à la distanciation, la livraison à domicile, le click and collect et les consignes surgelés."

Des modes de distribution qui existaient déjà avant la crise sanitaire mais dont l'usage a progressé de façon très importante : +104% pour la vente en ligne en livraison, +245% pour le click and collect.

Certains produits plébiscités

Tous les produits n'ont pas progressé de la même manière. Selon Christiane Bertoncini, il y a eu trois phases. Lors du premier confinement, ce sont les produits bruts qui ont augmenté le plus (légumes, viandes, produits de la mer) avec des hausses de plus de 300%. Pendant l'été, c'est la partie sucrée, avec les glaces, qui a connu une augmentation forte. Enfin, avec les fêtes et la fermeture des restaurants, les plats cuisinés, plus élaborés ont été privilégiés sur la fin d'année 2020.

Des recrutements

Un phénomène qu'il a fallu gérer pour Thiriet car le choc a été rude, selon Christiane Bertoncini :

"On a des circuits de décisions très rapides donc on a été agiles. La déflagration du premier confinement a fait qu'il a fallu s'organiser. Nos deux ateliers de fabrication sont passés en 3x8 sur une grande partie des lignes de production. Il a fallu rassurer les équipes. Sur la fabrication et la logistique, on a recruté d'abord en intérim. Les emplois qui ont démarré en intérim se sont poursuivis en CDD et passent maintenant en CDI."

Car la hausse de la consommation de surgelés se poursuit en ce début d'année. De quoi donner confiance à Thiriet qui veut désormais fidéliser ses 400.000 nouveaux clients. C'est le prochain objectif du géant des surgelés.

