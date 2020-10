La nouvelle éco : à Épinal, Les Constructeurs Du Bois poursuivent leur croissance

Propulsé par une augmentation de son chiffre d'affaire de 70% en 2019, l'entreprise vosgienne Les Constructeurs du Bois est en pleine croissance. Elle fait ce mercredi 14 octobre, son entrée en bourse.

Créée en 2011 par François Duchaine, la société est spécialisée dans la construction d'habitat durable en bois. Elle construit ainsi des maisons médicales et des résidences en bois pour seniors, ainsi que des éco-quartiers.

25 projets en cours dans le Grand Est

Implantée principalement dans le Grand-Est, vingt-cinq projets sont d'ailleurs en cours dans la région. Le 1er éco-quartier intergénérationnel d'Epinal sera construit par Les Constructeurs du Bois, d'ici 2023 et la première pierre posée dans quelques semaines.

" C'est un aboutissement après plusieurs années de développement. On a travaillé depuis plusieurs années sur des thématiques assez fortes qu'on soutien bien, les résidences seniors et les maisons médicales. On a ajouté la construction bois et aujourd'hui nous arrivons à faire tout ça de manière éco-responsables " explique François Duchaine, le PDG des Constructeurs du Bois.

La bourse : nouvelle étape de développement

La prochaine étape du développement de l'entreprise, l'introduction en bourse. Qui est inclue dans les plans de l'entreprise selon le fondateur : "ça traduit un plan de développement, positionnés sur les cinq prochaines années avec encore un gros développement de chiffre d'affaire. Il y a donc la nécessité de développement notre croissance, c'est pour ça que nous faisons appelle à la bourse"

