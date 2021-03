La nouvelle éco : à Ernée, la Corderie Lancelin a su transformer la crise en opportunité

La Corderie Lancelin, fondée en Mayenne au début du siècle dernier, possède une réputation qui n'est plus à faire. Cette notamment elle qui fournit de nombreux navigateurs de course au large. Une dizaine de bateaux du dernier Vendée Globe étaient équipés en cordage Lancelin. Et notamment, le vainqueur de la course autour du monde, Yannick Bestaven. Mais aussi le "Mayennais" Maxime Sorel, Arnaud Boissières ou encore Armel Tripon. Yves Le Blévec, le skipper d'Actual Leader, travaille également en partenariat avec la Corderie Lancelin.

Nicolas Lancelin dirige la Corderie à Ernée. Il représente la 4e génération. © Radio France - Gildas Menguy

La Corderie Lancelin a un positionnement haut de gamme. "On fait de la haute couture" aime à dire le patron de l'entreprise, Nicolas Lancelin qui représente la quatrième génération de l'aventure. Les clients sont donc les skippers de bateaux de course, les fabricants de voilier de plaisance, mais également les constructeurs de yacht. La Corderie Lancelun travaille également pour le secteur militaire et dans le domaine des technologies. Savez-vous par exemple que les filins qui permettent aux caméras aériennes du Stade de France de se déplacer sont fabriqués à Ernée ?

Une nouvelle usine en Australie

Lancelin possède une usine de 5000 m2, juste à côté de celle des Chocolats Monbana à Ernée. A l'intérieur des bâtiments, des bobines de fils partout diu sol au plafond et des machines pour tresser les cordages. L'entreprise ernéenne produit environ 80 kilomètres de cordage chaque jour. Mi 2019, la Corderie Lancelin a ouvert une deuxième usine, à l'autre bout de la planète. À Sydney en Australie !

Pendant le premier confinement il y a un an, l'entreprise mayennaise s'est adaptée avec une remise en cause importante. Le dirigeant, habitué à effectuer une vingtaine de grands voyages professionnels par an, a vu son agenda se vider. Pas plus de quatre déplacements en tout en un an.

Dans ces circonstances, l'entreprise de 35 salariés s'est lancée de nouveaux défis comme mettre en place un centre technique sur la fabrication des cordes. Une sorte de laboratoire. Pour ce projet, la Corderie Lancelin va bénéficier d'aides de L'État dans le cadre du Plan de relance.