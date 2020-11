La mairie d'Évreux offre un bon d'achat de vingt euros pour soutenir le commerce local

"Chaque foyer ébroïcien recevra, la première semaine de décembre dans sa boîte aux lettres, un chèque cadeau de vingt euros", confirme ce mardi Guy Lefrand, qui a lancé cette opération #jacheteavreux "pour sauver les commerces de proximité" de la ville, fragilisés par le confinement.

Concrètement, ces chèques cadeaux pourront être utilisés jusqu'aux 31 mars 2021 dans les commerces de la ville, sauf pour les achats "alimentaires". La distribution de ces bons d'achat sera assurée par la police municipale.

Un confinement "injuste" envers les petits commerçants

"Cela fait partie de la solidarité indispensable", assure Guy Lefrand, invité ce mardi de France Bleu Normandie. Le maire LR d’Évreux a chiffré le coût de cette initiative : 400.000 euros qui seront pris sur le budget évènementiel qui n'a pas été utilisé pendant ce confinement, de nombreuses fêtes ayant été annulées.

Interrogé sur l'éventualité de garder cet argent pour renflouer les finances de la ville, Guy Lefrand reconnaît que le coronavirus a entraîné mécaniquement une baisse des rentrées d'argent pour la collectivité, mais selon lui la ville se doit d'être solidaire : "On voit bien aujourd'hui que ce confinement est particulièrement injuste envers les petits commerçants", estime le maire.

Le maire d’Évreux fait partie des élus qui ont pris, au début du reconfinement, un arrêté pour permettre aux commerçants "non essentiels" de rester ouverts. Un arrêté suspendu par la justice, le temps de l'étudier sur le fond. Aujourd'hui encore, Guy Lefrand assume : "Nous avons créé, avec d'autres, un mouvement en faveur du petit commerce. Et si nous avions été plus nombreux à le faire, ces commerces auraient rouvert encore plus vite."

La mesure sera soumise au vote du conseil municipal le 14 décembre prochain.