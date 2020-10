La nouvelle éco : A Felletin, l'Auberge Felletinoise retrouve ses clients

L'Auberge Felletinoise reprend des couleurs après un mois et demi de fermeture total pendant le confinement. Les ouvriers sont de retour et le restaurant a fait le plein de touristes cet été.

L'Auberge Felletinoise retrouve petit à petit ses clients en ce début d'année. Le restaurant felletinois a dû éteindre ses fourneaux pendant un mois et demi avec le confinement.

Retour à la normale

L'établissement commence à reprendre des couleurs avec le retour des ouvriers et grâce à l'affluence des touristes cet été. "Aux mois de juin et juillet, nous n'avons pas eu beaucoup d'ouvriers, mais ce manque a bien été complété par de la clientèle touristique" indique Laurent Lecour, le patron et le chef du restaurant. Fin septembre, le nombre de clients est revenu à la normale. Le chef sert entre 45 et 50 couverts tous les midis.

"On ne rattrapera jamais le retard"

Les pertes engendrées par la fermeture ne seront pas rattrapées :"Ça c'est acté" affirme Laurent Lecour, le patron et le chef du restaurant. "Mais on va pouvoir survivre grâce aux aides de l'Etat, de la région, et on espère vivre encore longtemps". Au mois d'avril, l'auberge a rouvert pour faire des plats à emporter. Aujourd'hui encore, certains clients préfèrent commander des plats à emporter. Pour la suite le chef espère tenir le plus longtemps possible : "Je mets tous les atouts de mon côté pour aller jusqu'à la retraite !"