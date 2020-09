La nouvelle éco : à Felletin, la Maison de la presse librairie a besoin de soutien

La Maison de la Presse de Felletin a perdu les deux tiers de sa clientèle avec la crise sanitaire. Marie-Laure Soupizon se demande comment son commerce va pouvoir survivre dans les six prochains mois. Elle lance un appel à soutenir le commerce de proximité.

La reprise est compliquée pour la Maison de la Presse - librairie de Felletin. Pendant le confinement, Marie Laure Soupizon a perdu les deux tiers de sa clientèle. Aujourd'hui, elle redoute les échéances de paiement qui vont tomber dans les prochains mois.

Difficile de se projeter sur les mois à venir

La gérante ne peut pas se projeter sur les six mois à venir : "la seule chose que je sache réellement c'est que ça va être très compliqué" explique-t-elle. "Ce qui a été perdu est colossal. Quand on a une petite entreprise comme la mienne c'est toute une trésorerie qui s'en va et si vous n'avez pas cette trésorerie pour payer les échéances qui arrivent, ça va être compliqué" poursuit Marie-Laure Soupizon.

Bien que le commerce soit resté ouvert partiellement pendant le confinement et malgré l'afflux touristes à Felletin cet été, la patronne sait qu'elle ne pourra pas rattraper les pertes engendrées par la crise.

La commerçante appelle les clients à continuer à jouer le jeu et à venir dans les commerces de proximité "parce qu'on va vraiment en voir besoin" conclut la libraire.