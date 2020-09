La Nouvelle éco : à Felletin, la Ressourcerie-Court Circuit fête ses 10 ans

La boutique d'économie sociale et solidaire prévoit cinq jours d'ateliers, de spectacles et de surprises dans tout Felletin, du 16 au 20 septembre 2020. L'occasion pour la Ressourcerie de célébrer son dixième anniversaire, mais aussi de marquer l'arrivée dans de nouveaux locaux, route de la Sagne.

Dix ans, ça se fête ! Et pour son anniversaire, la Ressourcerie Court-Circuit, boutique d'économie sociale et solidaire installée à Felletin, organise cinq journées d'ateliers, de spectacles et de surprises du 16 au 20 septembre 2020. Constance Launay, salariée de la Ressourcerie, présente les temps forts de ce long week-end de célébration, qui se dérouleront dans toute la commune de Felletin.

Ateliers vélo, tricot et tissage

Et ces journées de célébration seront marquées par des ateliers gratuits, ouverts à tous, pour venir tester des activités manuelles. Au programme : "Des ateliers vélo, tissage, tricot dès le vendredi matin, explique Constance Launay. Pour le dernier, il aura lieu le matin sur le marché mais aussi l'après-midi dans les entrepôts de la Ressourcerie".

Des ateliers qui sont ouverts à tous : "Pas d'autre condition que de venir avec son masque préféré ! sourit la jeune femme. Par exemple pour les ateliers vélo, on peut venir avec son vélo à réparer et recevoir de l'aide d'un bénévole ou salarié de la Ressourcerie. On peut aussi venir s'entraîner, apprendre les bases de la mécanique vélo sur une des bicyclettes de l'association!"

Spectacles et surprises pour les soirées

Voilà donc pour la partie studieuse ; en soirée, la Ressourcerie proposera des activités plus festives. "Nous préparons une surprise pour le samedi soir, elle sera peut-être en pré-présentation sur le marché le vendredi matin.Il y aura aussi des concerts à partir de 20h30, les vendredi et samedi soir, dans nos entrepôts", souligne Constance Launay. Avec la possibilité de se restaurer sur chaque évènement.

Cinq journées bien remplies donc pur la Ressourcerie, pour qui cet évènement a un double objectif : "L'idée, c'est de montrer nos tous nouveaux locaux (situés 23, route de la Sagne à Felletin, ndlr), d'en profiter. On voulait aussi célébrer nos dix ans avec les personnes et structures avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, ou avec qui nous avons envie de développer des projets", conclut-elle. Parmi les associations qui participent : Quartier Rouge, l'Atelier des Micheline, Le Fabuleux Destin...