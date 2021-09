La nouvelle éco : à Fénay, la ferme "Le Breuil" veut lutter contre le gaspillage alimentaire

Voilà une initiative bonne pour la planète et pour les consommateurs. Pour éviter au maximum que les fruits et légumes invendus finissent à la poubelle, en Côte-d'Or, la ferme "le Breuil" à Fénay, a décidé de vendre des paniers à 5 euros 50 composés d'invendus et de produits à consommer rapidement.

C'est un crève-cœur pour tous, qu'on soit consommateur, mais encore plus quand on est producteur de fruits et légumes. Jeter le résultat de son travail à la poubelle n'est pas franchement plaisant. Et pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, la ferme "Le Breuil" à Fénay propose désormais des paniers anti gaspi vendus au prix unique de 5,50 euros. Entretien avec son instigatrice, Fanny Bidault.

Un distributeur automatique mis en place par la ferme - la ferme "Le Breuil"

Présentez-nous la ferme "Le Breuil"

Nous sommes situés à Fénay, près de Dijon et nous travaillons en agriculture raisonnée et spécialisée en produits de saisons. En superficie, pour la partie légumes, ça représente sept hectares exactement.

Vous proposez des paniers de fruits et légumes à 5 euros 50. Que trouve-t'on à l'intérieur ?

Vous allez retrouver des fruits et des légumes qui peuvent être "moches", autrement dit qui peuvent être abîmés ou qui ont quelques jours. Ils peuvent être d'aspect, moins beaux qu'au moment où ils ont été récoltés, mais c'est pour éviter le gaspillage. Ce sont donc principalement des fruits et légumes produits chez nous, mais on pourra aussi retrouver dans un avenir proches peut être des produits laitiers comme de la crème fraiche, des yahourts et du fromage provenant de la fromagerie Delin principalement. Il peut aussi y avoir des fruits de petits producteurs de la Drome ou de petits producteurs locaux.

Les légumes sont cultivés sur une surface de 7 hectares - La ferme "Le Breuil"

Est-ce qu'on peut choisir ses fruits et légumes ?

Non, on ne choisi pas. Ce sont des paniers "imposés" avec ce qu'on a au fur et à mesure des jours de façon à écouler ces produits et ne pas les jeter.

Donc si, par exemple, on n'aime pas les courgettes, on en a quand même ?

Tout à fait. C'est l'un des risques. Un panier "anti-gaspi", ce n'est pas quelque chose qu'on choisi. C'est une composition qu'on réalise en fonction des produits qui deviennent moins beau au fil des jours. En tout cas, ce sont des produits qui sont consommables et qui restent de qualité.

Combien de paniers proposez-vous par semaine ?

On a commencé il y a deux semaines et nous sommes partis sur 6 à 8 paniers préparés, mais cela peut être plus en fonction des produits qu'on a, sans problème.

On peut aussi trouver des produits laitiers en plus des fruits et légumes - La ferme "Le Breuil"

Vous prévoyez de faire cette opération pendant combien de temps ?

Tout le temps et il n'y aura pas d'arrêt. Ce sera proposé toutes les semaines et tout au long de l'année.

Concrètement, comment ça se passe ? Faut-il commander ? Ces paniers sont ils livrés ?

Au départ, on était parti sur un système de réservation, mais ce n'est pas évident parce que finalement les gens qui réservent des paniers risquent d'être toujours les mêmes. Du coup, les gens qui ne réservent pas risquent de ne jamais pouvoir bénéficier de ces paniers "anti-gaspi". S'ils en veulent, ils risquent d'arriver et d'être lésés. C'est pourquoi, il n'y a donc pas de réservation. Nous mettons les paniers anti-gaspi en ligne et les gens qui viennent au magasin se servent comme ils veulent, mais pas de réservation pour essayer de contenter tout le monde.

Fanny Bidault, employée de la Ferme "Le Breuil" à Fénay est à l'origine de ces paniers anti-gaspi Copier

Une vue du magasin où sont proposés les paniers anti-gaspi - La ferme "Le Breuil"

L'origine de ces paniers-anti-gaspi

Ces paniers "anti gaspi" vendus à 5.50 euros, c'est donc Fanny Bidault qui en est à l'origine. Et l'idée est lui est venue après l'abondance de courgettes qu'a connu l'exploitation cette année. "On fait déjà de la transformation à la ferme pour éviter du gaspillage en masse et on donne déjà à des associations, mais il reste encore beaucoup de produits qui peuvent s'abimer très rapidement et qui peuvent finir à la poubelle, donc pour éviter d'en arriver là, on a eu l'idée de faire ces paniers ant-gaspi. En plus, c'est dans l'air du temps et ça contente tout le monde, parce qu'il y a quand même une quantité appréciable de fruits et légumes et de produits laitiers et qui coûte moitié moins cher que leur prix normal" explique Fanny Bidault.

Fanny Bidault sur l'origine des paniers anti-gaspi Copier