La nouvelle éco : à Fitilieu, les fauves ne rugiront pas devant le public pendant ces vacances

À Fitilieu, les Fauves ne rugiront pas de plaisir demain samedi, à la vue des premiers visiteurs de la saison. L'ouverture traditionnelle pour les vacances de février n'aura pas lieu. Le lancement de la saison est reporté car le gouvernement n'a pas autorisé l'ouverture des zoos. Sandrine Filizzola, la responsable du domaine des fauves était l'invitée de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi matin.

Vous avez longtemps espéré pouvoir rouvrir demain ?

Oui, je vous avoue qu'on a espéré jusqu'au bout. On suit les informations de près, mais on n'a pas pu faire. C'est repoussé, on ouvrira, mais pas tout de suite malheureusement.

Pourtant, vous avez mis des bornes de gel partout, un protocole de circulation, vous aviez des arguments à faire valoir ?

Oui, tout à fait. On a mis en place des mesures déjà depuis la réouverture après le premier confinement.. On a mis en place des mesures pour que les visiteurs puissent se balader dans le parc dans de bonnes conditions de sécurité. Évidemment que ce dispositif est toujours valable pour cette année. Mais bon, ça ne suffit pas. On n'est pas les seuls concernés au plan national. On pense aussi à tous nos confrères, tous les acteurs économiques qui en souffrent.

Est-ce-que c'est inquiétant pour votre avenir ?

C'est sûr qu'on a déjà été fermé plus de deux mois l'année dernière, on n'a pas de recette, pas de rentrée d'argent. On essaye d'avoir recours, comme toutes les entreprises, aux aides de l'Etat. Nos équipes, notamment pour l'accueil et le snack, vivent une situation un peu compliquée. On a recours au chômage partiel. Il ne faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps. [00:01:50][23.1]

Par contre, il faut continuer de s'occuper des animaux donc vos soigneurs travaillent ?

Oui bien sûr, ça fait partie de nos charges fixes. Bien entendu que nos soigneurs sont en place, continuent nos travaux en interne et surtout s'occupent des animaux. Et puis, on ne baisse pas les bras. On aura bientôt la surprise d'avoir une nouvelle volière pour nos visiteurs. On continue dans cette énergie là. On continue d'avancer avec une équipe quand même motivée. On pense à nos visiteurs et on fait tout pour qu'à la réouverture, on espère en mars ou avril, ils aient de belles belles surprises.

