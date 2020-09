La nouvelle éco : à Flavigny-sur-Moselle, la fibre optique dope l'activité de France Elévateur

C'est une entreprise qui rebondit depuis le déconfinement. Au sortir du confinement, la société France Elévateur, environ 200 salariés, qui conçoit et fabrique des nacelles élévatrices pour accéder par exemple à l'éclairage public, aux lignes électriques a décidé de lancer une nouvelle ligne de production, dans son usine de Flavigny-sur-Moselle. A la clé, une vingtaine d'embauches.

Dans le bâtiment FE3, sept fourgons se suivent, des véhicules auxquelles on ajoute une nacelle élévatrice, comme l'explique Céline Antoine, chargée de la communication et du marketing chez France Elévateur :

"On a un fourgon type avec rien dedans, uniquement de la tôle. Et on va venir y carrosser une nacelle élévatrice qui va jusqu'à 12 mètres de hauteur de travail. On crée un trou au niveau du toit pour venir y fixer la nacelle et toute la structure intérieure."

Des véhicules plébiscités dans les télécoms

Des véhicules qui avancent dans la chaîne de fabrication toutes les cinq heures. Des nacelles pensées pour permettre d'installer la fibre optique, l'internet très haut débit dans les foyers. C'est ce marché qui dope aujourd'hui l'activité de France Elévateur selon Charles Goffin, le président de l'entreprise :

"On oublie souvent qu'une grande partie de la fibre optique sur le territoire est tirée en aérien et pas en souterrain. Pour aller d'un village à l'autre, vous n'allez pas tout le temps en souterrain, ça a un coût prohibitif. Donc pour mailler le territoire, une grande partie de la fibre est tirée en aérien."

A Flavigny-sur-Moselle, France Élévateur a lancé une nouvelle ligne de production de nacelles pour les télécommunications © Radio France - CEDRIC LIETO

Aujourd'hui, deux équipes se succèdent toute la journée pour augmenter le nombre de véhicules qui sortent des chaînes et faire passer les délais d'environ 6-7 mois à 2 ou 3. Charles Goffin n'a pas hésité longtemps avant de valider la création de la nouvelle chaîne après le confinement :

"La Covid et le confinement ont créé une période d'hésitation. On n'a pas appuyé sur le bouton. On a repris le 20 avril et dès le mois de mai, on a vu que le marché était là et que nos clients nous attendaient. On a tout de suite pris le risque de continuer à donner de bonnes perspectives à tout notre réseau, nos fournisseurs, nos sous-traitants. Avec la chance de pouvoir embaucher une vingtaine de personnes supplémentaires sur le site de Flavigny."

Si France Elévateur s'appuie aujourd'hui sur le marché du développement de la fibre optique, pas question de négliger ses nacelles pour les réseaux électriques, les professionnels du bâtiment ou encore la SNCF. Avec en ligne de mire, des nacelles de moins en moins énergivores, capables de fonctionner sur des fourgons à moteur électrique.

A Flavigny-sur-Moselle, France Élévateur a lancé une nouvelle ligne de production de nacelles pour les télécommunications © Radio France - CEDRIC LIETO

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?