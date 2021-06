La nouvelle éco : à Fontpédrouse, les bains de Saint-Thomas reprennent fébrilement

C'est une reprise très timide pour les bains de Saint-Thomas, à Fontpédrouse. "On a entre 100 et 150 personnes par jour pour l'instant", explique Stéphane Fortas, directeur de ces bains qui ont rouvert le mercredi 9 juin, en même temps que les piscines. "Ce n'est pas la cohue, même si c'est pas mal pour le mois de juin", continue-t-il. La faute notamment aux températures de ces derniers jours, qui dépassent les 35 degrés dans les Pyrénées-Orientales. "Les gens préfèrent peut-être aller à la mer que se baigner dans des eaux chaudes. Mais c'est très agréable parce qu'on est en montagne, à 1 200 mètres d'altitude, et on a baissé un peu la température de nos bains", affirme Stéphane Fortas.

Concernant le protocole sanitaire mis en place, les baigneurs doivent garder leurs masques jusqu'à leur entrée dans l'eau, comme l'an dernier. "Il faut le garder à l'accueil des bains, dans les vestiaires et dans les espaces entre les bains mais dès qu'on arrive à l'extérieur on le dépose avec la serviette. On n'est pas obligés de le garder dans les bassins et les saunas", détaille le patron des bains. "Nous n'avons aucune jauge dans les bassins extérieurs, en revanche on ne peut pas accueillir plus de 20 personnes en même temps dans l'espace bien-être en intérieur. On a donc mis en place un système de bracelets qui permet aux gens d'y rester une heure, ce qui est largement suffisant."

Une réouverture nécessaire

Malgré tout, pour Stéphane Fortas, il fallait absolument rouvrir les bains, après plus de huit mois de fermeture. "On n'a eu aucune recette ces derniers mois", déplore-t-il. "On a eu une aide sur le chômage partiel mais après on n'a pas eu d'aides de l'Etat donc on a été en grande difficulté. On a quand même fait un prêt garanti par l'Etat mais on est arrivés au bout, donc c'était vraiment une grande nécessité d'ouvrir et de refaire notre trésorerie. Mais ça va être très difficile pour l'instant..."