La nouvelle éco : à Fougères, les professionnels du mariage soulagés de voir revenir les clients

Les professionnels du monde du mariage respirent un peu mieux en cette fin d'année 2021. Au Salon du mariage de Fougères, ils et elles voient revenir le public, et sont nombreux à confier avec satisfaction que leur carnet de commandes est quasiment bouclé pour l'année 2022.

Un scan du pass sanitaire pour entrer, et c'est reparti pour les salons du mariage ! Dans les locaux de la CCI à Fougères ce dimanche, 25 exposants regardent avec soulagement le public revenir déambuler entre les stands. "Là, après deux ans sans salons, on en avait besoin", souffle Nicolas Farard, photographe à Fougères. "Besoin d'aller vraiment à la rencontre de nos clients. On adore ça, et les clients nous le disent d'ailleurs ! Ils sont ravis de retourner dans les salons aussi."

Visibilité retrouvée

Et les clients reviennent, c'est clair, pour le photographe. "Oui, pour 2022, pratiquement tout est bouclé. Et là, le plus qu'on a, c'est pour 2023, voire 2024. C'est vrai qu'on a plus de visibilité et donc au moins, on peut, on peut avancer plus sereinement", confime Nicolas Farard. Visibilité pour les professionnels, mais pas forcément pour les mariés ! Chez la vidéaste Nathalie Caillé, installée à Gorron en Mayenne, l'agenda 2022 est également déjà plein : "Les clients sont un peu perdus, ceux qu'on voit aujourd'hui, parce qu'ils arrivent avec des dates qui sont déjà pas mal remplies. Pourquoi? Ça, c'est le cas de tous les prestataires, car notre activité s'est décalée. Nous, on a déjà des contrats signés pour 2023, 2024", confirme-t-elle.

Les agendas se remplissent, et 2022 est quasiment bouclé chez les prestataires. © Radio France - Sarah Mansoura

C'est essentiel pour la trésorerie de ces prestataires, qui se renfloue petit à petit. En 2020 Nathalie Caillé a perdu 70% de ses mariages, et la moitié de son chiffre d'affaires, déjà, en 2021. Elle met donc un point d'honneur à cultiver la solidarité et l'économie locale. "C'est vrai que c'est très important de faire ce type de salon là qui draine une clientèle locale. Le local nous permet de générer un tissu relationnel important aussi au niveau des prestataires. On est là pour tous s'entraider pour apporter des clients mutuellement. D'où l'intérêt d'une bonne ambiance", ajoute la vidéaste.

Petit coup de pouce qu'elle donne par exemple à Émilie Hamard, qui vient de lancer son entreprise de cake design, "en français dans le texte, la création de gâteau personnalisée", à Pocé les Bois, près de Vitré. Pour elle l'objectif c'est se présenter mais surtout réserver le plus de dates possibles. "Les gens sont un petit peu timides, mais sont souvent intéressés. Là, je peux vraiment montrer ce que je peux sortir de mon imagination", se satisfait la jeune entrepreneure. Pour elle, la crise sanitaire ne l'a pas empêchée de se lancer, bien au contraire. "Le covid, ça m'a permis d'y aller doucement parce que quand on débute, on ne sait pas faire ça." Au final coiffeurs, cavistes, bijoutiers se disent plutôt confiants : l'année 2022 semble, si tout va bien, déjà assurée.