La nouvelle éco : à Francazal, Mon Kilowatt recyle des containers en groupes électrogènes autonomes

France Bleu Occitanie s'intéresse à MonKilowatt. Cette entreprise toulousaine, basée à Francazal, recycle d'anciens containers en groupes électrogènes autonomes et "verts" puisque le container est alimenté par des panneaux photovoltaïques, une fois son toit déployé.

Plusieurs secteurs, tels que l'armée, l'humanitaire ou encore l'évènementiel, se sont montrés intéressés. Le président et cofondateur de MonKilowatt, Jean-Marc Lalane, est l'invité de la Nouvelle Eco.

Jean-Marc Lalane, présentez-nous Containwatt, ce générateur électrique nouvelle génération ?

Il s'agit d'une installation photovoltaïque comprenant des panneaux solaires ainsi que des batteries. Il s'agit de produire de l'énergie dans des endroits où il n'y en a pas : on transporte le containeur, on l'ouvre assez rapidement et on déploie les panneaux. Première fonction, donc : on produit de l'énergie. Deuxième fonction, puisque nos panneaux sortent à 3 mètres de hauteur, en-dessous, on construit des abris jusqu'à 200 mètres carrés d'abri, puisqu'on peut déployer jusqu'à 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques - le tout dans un conteneur maritime.

Quels secteurs peuvent être intéressés par Containwatt?

Nous visons trois marchés. Un marché qui, au départ principal, est la raison pour laquelle on voulait développer ce projet, c'était la base vie. Vous en avez trois types de bases vie : militaires, évidemment, mais vous avez encore plus de bases civiles, donc tout ce qui va être relatif aux chantiers. Et puis, vous avez aussi toutes les bases vie de type urgences et catastrophes humanitaires.

Puis, nous avons une deuxième marché qui va être relatif à tout ce qui est événementiel. Le troisième marché étant l'électrification des petits villages en Afrique, où nous avons la prétention et c'est l'objet d'une expérimentation qui va être menée en 2022, de pouvoir constituer des abris électrifiés qui permettent d'accueillir différentes micro activités possibles.

Et au-delà de cette expérimentation sénégalaise, qu'est ce qui vous attend dans les prochains mois?

Donc, on a des contacts très sérieux dans le domaine des bases vie, qu'elles soient militaires ou civiles. Des contacts aussi avec des festivals et événements sportifs. Des contacts extrêmement positifs avec les Jeux Olympiques de Paris qui ont craqué sur notre produit et qui ont bien l'intention de le voir utiliser pendant les J.O. Et lorsque nous aurons nos premières commandes, je pense que d'ici à 2022, nous pourrions être entre 10 et 15 personnes.

Le premier Containwatt abrite donc vos locaux à Francazal. Est-ce que cette implantation toulousaine va durer?

Oui. Alors notre produit est construit à 90% en Occitanie sauf les batteries qui arrivent, pour l'instant, de Suisse et donc l'assemblage qui va s'effectuer sur le site de Francazal avec qui nous sommes actuellement en discussion pour nous étendre et nous implanter définitivement sur site et y construire notre produit.