La nouvelle éco: à Gaillard l'Atelier de confection F&B fabrique des masques sympas pour les collégiens

Depuis six mois, la société de confection de vêtements pour hommes, l'Atelier F&B à Gaillard en Haute-Savoie, adapte sa production à la situation sanitaire et fabrique un millier de masques par jour. En cette rentrée scolaire, elle tente de séduire les collégiens avec des imprimés de leur âge.

Elle a été parmi les premières entreprises des Pays de Savoie il y a 6 mois à adapter son activité à la crise sanitaire et économique. Anticipant la baisse de la consommation du fait de la fermeture des magasins pendant le confinement, l'Atelier F&B à Gaillard en Haute-Savoie, de confection de prêt-à-porter de luxe pour les hommes comme les cravates, a dédié la moitié de sa chaîne de production à la fabrication de masques. Et aujourd'hui pour coller à la rentrée des classes, et continuer à développer sa gamme de produits, le PDG de l'Atelier F&B, François Vinas, cible les jeunes avec des imprimés colorés et gais, aux motifs de leur âge.

Aujourd'hui pour cette entreprise, il est vital de continuer à produire et vendre des masques tant le secteur du vêtement peine à redémarrer.

"Nous entrons dans une période très compliquée; nos distributeurs n'ont pas écoulé leur stock, et donc ils commandent peu ou pas" François Vinas-PDG de l'Atelier F&B tant Copier

Les masques sont vendus à partir de 7.50 euros.

Des masques colorés pour les collégiens - Atelier F & B