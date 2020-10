La Nouvelle Eco : à Gan, la Cave de Jurançon s'est adaptée à la crise grâce à plusieurs leviers

La Cave de Jurançon pour citer trois chiffres c'est 5 millions de bouteilles vendues par an, 750 hectares d'exploitation, et pas moins de 300 coopérateurs. A ceci, il faut ajouter des métiers aussi différents qu'incontournables comme l’œnologue, le caviste, le maître de chais, les commerciaux et les viticulteurs. Quand le confinement a été décrété en mars dernier, la Cave de Jurançon a fait trois choses : protéger, jauger et préserver.

La fermeture de la CHR, un coup de massue ?

Oui et non. Oui car la Cave de Jurançon, travaille évidement avec les cafés, hôtels, restaurants, un secteur sinistré. Mais la Cave a joué de plusieurs leviers. D'abord, avec les particuliers dans les magasins de proximité qui n'ont pas fermé, avec les grandes surfaces qui ont augmenté la demande, ensuite à l'été, avec la reprise de l'activité touristique, les dégustations et journées portes-ouvertes ont contribué à amortir le choc. Restait toutefois le plus important pour la Cave de Jurançon : préparer les vendanges. Pas question de perdre un an de travail ! En cette mi-octobre, c'est en cours, et le coup de massue s'éloigne au fur et à mesure de la récolte du raisin. Quoiqu'il en soit, le millésime 2020 fera parler !

