La nouvelle éco - Genlis : Gringos productions survit à la pandémie grâce à ses plexiglas

Il est entré dans notre quotidien au bureau, dans les boutiques, à la Poste et dans les grands magasins : avec la crise sanitaire, le plexiglas est devenu quasi indispensable pour limiter les contaminations en intérieur, et certaines entreprises côte-d'oriennes en on fait une nouvelle activité.

Depuis le début de la pandémie, dans les boutiques, les commerces, les entreprises, les open-spaces, partout ou presque pour éviter les gouttelettes et les postillons, des vitres en plexiglas. Certaines ont peut être été fabriquées par l'entreprise "Gringos productions", installée depuis 25 ans à Genlis (Côte-d'Or) avec une trentaine de salariés.

Elle a dû s'adapter au contexte. Habituellement, cette société confectionne des stands, des points de vente, des podiums, des présentoirs pour des salons ou des commerces - tout un secteur à l'arrêt pendant la crise sanitaire. Son patron, Jean-Bernard Jacques, est l'invité de la Nouvelle éco de France Bleu Bourgogne, vendredi 21 mai 2021 :

Des salons au plexiglas

"Quand tout le monde s'est retrouvé à se regarder le nombril chez soi, on a vu que les gens en deuxième ligne, les pharmacies, les boulangers, les bureaux de tabac, n'avaient rien pour se protéger. Donc on a décidé de les aider, l’histoire a commencé comme ça. on leur a offert des protections pour leurs comptoirs, qu'on s'est mis à fabriquer presque du jour au lendemain."

Très vite, l'ensemble de l'outil industriel est réorienté vers cette activité. les contrats affluent, même s'il n'y a pas de quoi compenser les pertes. Loin de là : "Pas du tout, la réponse est claire. Ça aide, mais ça ne compense pas. Ça aide autour de 15%, pour soutenir l'activité, garantir l'emploi et les salaires à 100%, c'était ma priorité. Mais au-delà, on ne pouvait pas garantir complètement les pertes. C'est un complément d'activité."

Filon durable ?

"On a encore des grands comptes avec qui on continue de travailler, par exemple la chaîne Grand Frais. De temps en temps, on fournit des bureaux de tabac. Mais est-ce que c'est un filon durable, je ne sais pas."