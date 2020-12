La nouvelle éco : à Gestel, cet agriculteur nourrit ses volailles aux crêpes, kouign amann, fruits et légumes

Crêpes au froment, au blé noir, gâteaux bretons fourrés caramel, mais aussi des fruits et des légumes : la liste de courses est longue pour les volailles de Yannick Lomenech, éleveur à Gestel, dans le Morbihan. Avant de devenir agriculteur, Yannick Lomenech travaillait en recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables. En juin 2019, il a tout plaqué pour reprendre l'exploitation de ses parents. "Ils faisaient du lapin et du poulet en conventionnel, mais moi je ne voulais pas de ça", explique l'éleveur.

"Les conditions d'élevage de 22 poulets au mètre carré, on ne voit pas le sol, ils sont tous tassés, relève Yannick Lomenech. Je fais du poulet en plus petite quantité, je suis probablement le plus petit volailler de Bretagne. Je fais des lots de 400 à 500 poulets. J'ai une concentration de trois poulets au mètre carré. Les poulets de Loué sont à 11 par exemple, les bios sont entre 5 et 6 poulets au mètre carré."

Fraises, framboises, cerises, bananes...

Et surtout, l'alimentation de ses poulets est très différente de ce qui est pratiqué ailleurs, même en bio. "Un jour, un commerçant m'avait donné un cageot de légumes qui étaient un peu passés, et il m'a suggéré de les donner à mes poulets. J'ai trouvé l'idée excellente, alors je me suis mis à les broyer", raconte l'agriculteur. Aujourd'hui, il est organisé, il achète fruits et légumes en plus grande quantité. "Ils ont fraises, framboises, cerises, bananes, pommes, poires, pêches, abricots, kiwis, pastèques... La liste est très très longue !"

Et il récupère aussi des produits qui arrivent à la date d'expiration, ce qui lui permet de varier encore plus l'alimentation de ses poulets. "Je broie aussi des crêpes froment, au blé noir, des gâteaux bretons fourrés au caramel, à la framboise, aux pruneaux, nature, des fondants au chocolat, des kouign amann, des madeleines et j'en passe !" Et cerise sur le gâteau, ils ont aussi du lait encore chaud du pis de la vache.

Des restaurateurs étoilés

Cette alimentation donne à ses poulets un goût "beaucoup plus onctueux, une viande persillée". Et ses clients adorent ça. "J'ai beaucoup de particuliers, mais aussi des restaurateurs étoilés." Chacun se déplace à sa ferme. Yannick Lomenech ne fait pas les marchés. Et ses prix sont tout à fait raisonnables. Il fait payer à la pièce et pas au kilo. Par exemple, pour un poulet de moins de 3 kg, il faut compter entre 20 euros et 25 euros. "Ce n'est pas parce qu'on fait de la très haute qualité que l'on doit forcément le faire payer au consommateur, estime l'éleveur. J'ai une vie qui a du sens, je fais des bons produits, mais ils sont accessibles à toutes les bourses."

Pour ceux qui sont curieux d'y goûter, l'avant dernière vente avant Noël aura lieu ce jeudi de 14h à 19h. Ensuite, les 22 et 23 décembre, ce sera au tour des poulardes d'être vendues ! Vous pouvez aussi consulter sa page Facebook.