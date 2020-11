La nouvelle éco : à Gisors, Bricomarché va servir de point relais pour les autres commerçants

Les commerçants s'organisent et s'adaptent pour continuer à vendre en période de confinement et de fermeture pour certains d'entre eux. À Gisors, l'enseigne Bricomarché propose de servir de point relais aux commerçants de la ville pour stocker les commandes et assurer leur distribution.