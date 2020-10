La nouvelle éco : à Gouzon, la laiterie de la Voueize lance sa gamme de yaourts bio

"Le Pti Creusois" débarque en bio ! Ces yaourts, lancés en février 2020 par la laiterie de la Voueize en lait conventionnel, vont être déclinés en bio dans le courant du mois d'octobre. Des fromages seront aussi lancés en biologique dans les mois à venir par la laiterie située à Gouzon. L'occasion pour Patrice Germain, responsable commercial de la laiterie de la Voueize, de faire un point sur ce nouveau projet et la période post-confinement.

France Bleu Creuse : Comment s'est passé le confinement, puis le déconfinement pour votre entreprise ?

Patrice Germain, responsable commercial de la laiterie de la Voueize : Le confinement a été une période très difficile. Nous vendons beaucoup de fromages à la coupe. Mais ces rayons ont été fermés dans les grandes surfaces de la Creuse pendant le confinement. Nous avons donc perdu 30 % de chiffres d'affaires sur les mois de mars, avril et mai. Heureusement en juin, l'activité est bien repartie, avec deux très bons mois en juillet et août, notamment grâce à la venue de nombreux touristes en Creuse cet été.

France Bleu Creuse : Et l'automne démarre bien, avec une nouvelle gamme de produits.

Patrice Germain : Nous avons lancé nos yaourts Le Pti Creusois en lait conventionnel en février 2020 : nous déclinons dès ce mois d'octobre ces yaourts en lait bio. Il y aura quatre parfums : nature, arôme citron, arôme vanille et bi-couche myrtille. Ils seront disponibles dans les grandes surfaces et les magasins bio. Nous allons aussi lancer un peu plus tard des fromages au lait bio, notamment le plus connu d'entre eux : Le Gouzon.

France Bleu Creuse : Ces produits seront-ils vendus en dehors de la Creuse ?

Patrice Germain : Nous espérons que les ventes se feront ailleurs : si on veut se développer, il faut aussi toucher les départements limitrophes. Mais dans un premier temps, nous allons travailler avec les magasins qui nous suivent déjà sur les produits en lait conventionnel. Puis avec cette nouvelle gamme en bio, nous allons étendre aux magasins bio. Cela va nous donner des clients supplémentaires. Mais nous espérons en effet nous étendre au-delà de la Creuse.