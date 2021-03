La Nouvelle éco : A Gouzon, une couturière réalise son rêve d'ouvrir un atelier

Une nouvelle boutique vient d'ouvrir dans le centre de Gouzon. Françoise Marciniak a monté un atelier où elle propose ses services de couture et un dépôt pressing. Elle rêvait de ce projet depuis 10 ans.

Le bourg de Gouzon s'enrichit d'un nouveau commerce. Françoise Marciniak vient d'ouvrir l'atelier de couture "de fil et d'aiguille" au numéro 4 de la rue du commerce. Elle propose des retouches : des ourlets, des fermetures éclair, des agrandissements ou rétrécissements, mais aussi un dépôt pour le nettoyage en pressing.

Le rêve de monter son propre atelier

"Ca fait 10 ans que j'en ai envie, et que j'attends", confie Françoise Marciniak. Finalement, son rêve a pris forme grâce à l'équipe municipale de Gouzon. Des élus lui ont proposé un local pour monter son atelier. "Je n'ai eu qu'à installer tout mon matériel, car j'étais très très équipée", explique la couturière.

Françoise Marciniak ne s'est pas laissée refroidir par le contexte économique : "Franchement, je n'y ai pas réfléchi. C'est seulement une fois installée que je me suis dit que ce n'était peut-être pas la meilleure année pour se lancer", sourit-elle, avant de poursuivre, optimiste : "j'ai déjà une clientèle et depuis que j'ai ouvert, de nouveaux clients se sont présentés. Ca démarre tout doucement".

La couturière cumule deux activités

Françoise Marciniak travaille aussi depuis longtemps dans un pressing de Guéret où elle est couturière. "C'est une passion. Je n'ai pas de diplôme pour, mais j'ai appris et je me lance aujourd'hui parce que je me sens capable", indique cette pétillante creusoise.

Elle a décidé de conserver ses deux activités. L'atelier de couture de Gouzon est donc ouvert cinq demies-journées par semaine : le mardi et le samedi matin. Ainsi que le mercredi, le jeudi et le vendredi après-midi.