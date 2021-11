La Nouvelle éco à Grenoble : trois nouveaux projets photovoltaïques pour Énerg'Y Citoyennes

France Bleu Isère : En deux mots, quel est le principe d'Énerg'Y Citoyennes ?

Fabienne Mahrez : Énerg'Y Citoyennes est une une société qui investit dans des moyens de production d'énergie renouvelable sur la métropole grenobloise. Et la particularité, en fait, c'est que nous devenons donc producteurs d'énergie renouvelable grâce à l'épargne du territoire. Donc, ce sont des habitants, des entreprises, des collectivités territoriales du territoire qui achètent des parts de la société. Et c'est ce capital qui va nous permettre au fait de créer, d'installer des centrales solaires photovoltaïques ou des réseaux de chaleur bois.

Combien d'associés ?

Pour l'instant nous sommes 306.

Combien de projets ont été menés à terme à ce jour ?

Pour l'instant on a 20 centrales photovoltaïques qui sont en production et 4 réseaux de chaleur bois.

Vous lancez en appel de fonds aujourd'hui parce que vous avez trois nouveaux projets...

Exactement. En fait, on a trois nouvelles centrales solaires photovoltaïques qui vont être construites ou qui ont commencé à être construites sur l'année 2021 : une sur l'école de Poisat, une sur un logement social - c'est la première fois qu'on va construire une centrale sur un logement social neuf qui va être construit à Jarrie par Isère Habitat - et puis une plus grosse centrale que les deux autres sur la Maison de la musique à Meylan.

Si je mets 100 euros (la somme minimale) dans votre société et que je deviens associé, j'y gagne quoi ?

Alors déjà, vous allez être super satisfait de savoir que votre argent ne va être utilisé que dans le développement des énergies renouvelables locales. Ensuite, grâce à votre mise de 100 euros, nous on va pouvoir investir 500 euros sur le territoire : cet apport de 100 euros nous permet d'emprunter 400 euros supplémentaires. Ensuite vous savez que vous allez participer à des projets que vous allez pouvoir voir sous votre nez... ou plutôt en levant un peu la tête puisqu'on parle de toitures. Et puis vous allez être rétribué pour cet effort d'avoir bougé votre épargne - parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui ont de l'épargne qui est déjà quelque part. Vous allez avoir un retour sur investissement de l'ordre de 1 à 3% par an. Donc c'est ce qu'on appelle de l'épargne patiente ; et en plus je dirais que c'est de l'épargne intelligente.

LE SITE D'ENERG'Y CITOYENNES

