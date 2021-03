La "nouvelle éco" : à Grenoble, CoopVenture propose des financement aux "scop" dans le monde du numérique

Laurence Ruffin la PDG de la scop Alma qui fabrique des logiciels pour la santé et l'industrie était l'invitée de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi à l'occasion d'un forum organisé demain mardi pour mettre en relation des entreprises et des financeurs dans le monde des scop du numérique.

Pourquoi cette idée de fond spécifique dans ce domaine du numérique ?

Ce qu’on voit jusqu’à présent c’est que lorsqu’une entreprise se lance dans le numérique, ça demande pas mal de fonds et c’est assez risqué. Donc les seules qui se positionnent sur ce type de start-up, c’est du capital risque. Ça implique du coup une potentielle revente et donc un risque de délocalisation, de suppressions d’emplois, de perte de savoir-faire pour les territoires etc. Donc nous avons voulu imaginer un autre type de fonds, qui permettrait aux sociétés de se développer durablement, localement, sans avoir d’obligation de revente.

Quand on parle de développement dans le numérique qu'est ce que ça veut dire ?

Ça peut être créer un site internet, créer un logiciel, nous on édite des logiciels dans le monde de la santé, dans le monde industriel. Ça peut être des plates-formes aussi. En tout cas, c’est souvent beaucoup de "recherche et développement", de "marketing" au démarrage pour lancer ses nouveaux produits. C’est en ça que ça nécessite des fonds significatifs. C'est ce qu’on appelle aujourd’hui des "start-up", des sociétés qui ont vocation à se développer très fortement.

Ça veut dire que dans le secteur du numérique, il y a d’autres voies que les géants Amazon Facebook Google ?

Oui, il peut y avoir un modèle plus vertueux, plus local. L’idée de Coopventure, c’est d’accompagner les scop ou les entreprises qu’on a qualifié "d’éthiques", qui partagent des valeurs. Notre paris, c’est de dire qu’on va avoir un fond "patient" qui va investir sur des durées longues, qui ne va pas revendre les sociétés qui fonctionnent, et qui réussissent, pour faire du profit immédiat. Mais qu'on va s’appuyer sur la solidarité entre sociétés qui sont financées.

Concrètement ça veut dire que celles qui vont réussir vont réalimenter le fond au rythme que permettra leur croissance. Le fond est lancé de manière pilote à Grenoble. Notre objectif c’est de le développer de manière plus globale, à l’échelle du pays, dans quelques mois pour accompagner les entrepreneurs qui souhaiteraient développer les entreprises différemment, en associant les salariés de la structure, et sans avoir un objectif de revente de la société.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?

On a levé 4,5 millions d'€ auprès de différents partenaires du mouvement scop (crédit coopératif notamment, collectivités locales type métropole de Grenoble ou communauté du Grésivaudan, qui sont attachées au développement de l’emploi sur le territoire, trois scops également dont le groupe chèques déjeuner Up). Notre objectif pour le forum de demain c’est de présenter cette manière différente de faire du numérique. Montrer que le numérique est porteur de sens.

Demain mardi, nous allons plutôt chercher des porteurs de projets qui pourraient être intéressés pour être financés et accompagnés. Il y a un accompagnement qui est couplé à l'aspect financier et qui permet aux sociétés de se développer. L’objectif demain et le fond s'adresse aux sociétés qui voudraientt être financé est accompagné de manière différente coupe20 heures. FR 17h30

Rendez-vous sur le site CoopVenture.fr demain mardi 2 mars à 17h30.

