La Nouvelle éco à Grenoble : Exakis Nelite recrute dans le conseil informatique aux entreprises

France Bleu Isère : Quel est votre créneau, votre spécificité?

Éric Berton , directeur de l'agence de Grenoble : Exakis Nelite est un pure player Microsoft. Nous sommes un intégrateur des solutions Microsoft chez nos clients.

Vous pouvez prendre un exemple de ce que vous faites pour les entreprises?

Aujourd'hui nos clients ont beaucoup d'enjeux business au travers de leur transformation digitale pour mieux servir des besoins qu'ils ont en interne ou en externe vis à vis de leurs propres clients. Et nous on accompagne cette transformation. Dans le cadre par exemple de la crise sanitaire, on a eu des problématiques qui se sont posées à nos clients, qui ne se posaient pas avant, comme l'accès tout simplement matériel à des informations dont ils ont besoin au quotidien, en particulier le bon de livraison dans l'industrie. C'est un grand classique ; il est souvent encore au format papier. En effet, la digitalisation de ces bons de livraison, la reconnaissance automatique par des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui disponibles dans Azure permettent de numériser ces processus par le scan du bon de livraison, la reconnaissance d'informations qu'il contient et la mise à disposition de ces informations auprès des utilisateurs directement dans sa boîte mail, dans un environnement Teams où toutes les solutions de collaboration numérique dont on dispose aujourd'hui.

Vous êtes en plein développement et vous recrutez à Lyon et Grenoble...

Oui, en effet, on recrute beaucoup. En 2021, on prévoit de recruter 160 collaborateurs en France, une cinquantaine en Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier une bonne dizaine sur l'agence de Grenoble. Ce qui est un objectif qu'on va atteindre largement. C'est un fort besoin de recrutement d'experts dans le monde Microsoft.

On recrute facilement?

On recrute en mettant beaucoup d'énergie! Non, facilement, certainement pas avec la nécessité de trouver les bonnes expertises et les bonnes personnalités qui s'intègreront bien dans nos effectifs et qui auront une capacité à assurer cette transformation digitale, cet accompagnement qu'on propose à nos clients.

Qu'est ce qu'il faudrait qu'ils sachent faire, ces gens que vous allez recruter?

On est en particulier sur des personnes qui ont une formation dans la IT, mais aussi dans la data, donc la science des données. Et plus globalement, ce qu'il faut savoir faire c'est maîtriser le cloud Azure et les technologies afférentes, les services, les différents services offerts par Azure, que ce soit l'intelligence artificielle, les services cognitifs, ces choses-là. Et s'ils ne savent pas le faire encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas déjà l'expertise, en tout cas il faut qu'ils en aient l'envie et la motivation. Et ça peut être pour des jeunes étudiants sortis de l'école une bonne manière de nous rejoindre.

