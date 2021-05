La nouvelle éco : à Grenoble, l'entreprise Lancey invente le radiateur intelligent

Raphaël Mayer, directeur général de la société "Lancey énergie storage" était l'invité de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi à 7h15.

Qu'est-ce-que c'est qu'un radiateur électrique intelligent ?

Alors l’intelligence dans le chauffage on la considère comme la possibilité d’économiser le plus d’énergie possible sans que ça impact le confort donc ça consiste à détecter l’utilisatrice l’utilisateur de façon autonome avec différents capteurs et ensuite faire différents choix comme le couper le chauffage automatiquement le plus souvent possible relancer le chauffage pour qu’on ai pas le sentiment qu’il fait froid à la maison quand on rentre du travail par exemple

Vos radiateurs fonctionnent-ils-également avec l’énergie photovoltaïque et les panneaux solaires ?

Oui en plus de cette intelligence artificielle, il y a une batterie de stockage d’électricité qui va se charger quand l’électricité n'est pas chère, pendant les heures creuses par exemple. Mais surtout lorsqu’on est en "auto consommation photovoltaïque", c’est-à-dire en lien avec des panneaux solaires photovoltaïques par exemple sur le toit, ces panneaux vont produire de l’électricité en journée, la production sera stockée dans les radiateurs et réutilisée pour le chauffage le soir par exemple. Ou alors si il fait chaud, l'électricité produite avec le solaire sera réinjectée dans d’autres appareils du réseau domestique.

Et si on n'a pas de panneaux photovoltaïques sur le toit de son logement, peut-on quand même bénéficier de vos radiateurs intelligent ?

Oui tout à fait. On a pas mal d’installation dans des domiciles sans panneaux solaires photovoltaïques, parce que ce n’est pas toujours possible. Et puis, on ne peut aussi pas forcément faire tous les travaux à la fois, donc le système peut fonctionner avec une fourniture d’électricité classique, en profitant quand même des heures creuses, quand l’électricité est la moins chère, et la moins carbonée.

Par ailleurs, ce qui est intéressant, c’est ce que sont en train d’arriver auprès de fournisseurs, des offres dite "dynamiques". C’est-à-dire que le Kw.h est facturé à un prix différent en fonction de la disponibilité des Kw/h sur le réseau, c'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. Ce type de tarifs peut être très intéressant avec un système comme le nôtre, qui va, grâce à ses batteries s'adapter en temps réel au prix de l’électricité.

Comment peut-on se procurer vos radiateurs ?

En tant que "particulier", il faut passer par un installateur, notamment d’ailleurs ceux qui font aussi les panneaux photovoltaïques. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet. On ne les trouve pas encore dans les magasins de bricolage, il faut trouver un intermédiaire et puis on travaille aussi avec notre partenaire Engie, pour des offres communes, pour avoir tous les bénéfices de la solution Lancey.