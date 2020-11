La nouvelle éco : à Grenoble, la librairie "La dérive" est à la dérive avec le reconfinement

Yves Baruffaldi possède la librairie "La dérive" à Grenoble, il regrette la décision du Premier ministre de ne pas revenir sur la fermeture des librairies indépendantes. Il était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère, ce lundi à 7h15.

Au nom de l'équité, Jean Castex interdit aux grandes surfaces de vendre des livres et autres produits "non essentiels", est-ce un moindre mal ?

Honnêtement, non ! Fermer le rayon librairie des grandes surfaces ce n'est pas la solution. Avec cette décision, toute la demande va se reporter sur le commerce en ligne type "Amazon". La meilleure décision c’était, comme c’est le cas dans le canton de Genève notamment ou encore en Belgique, de laisser les librairies ouvertes. Ça aurait été beaucoup plus simple et ça aurait évité que tout le flux ne se reporte sur Amazon.

Le premier ministre demande aux Français de décaler leurs achats dans le temps et de ne pas se reporter sur Internet, vous y croyez ?

Non je n’y crois pas trop. Franchement, on voit bien comment la ruée se fait dans les grandes surfaces, dès qu’il y a des décisions de ce type, donc là il faut s'attendre à une ruée sur internet. Surtout qu’on voit bien qu'avec la météo automnale et à la période de l’année dans laquelle on se trouve, on a plus envie de rester au chaud et de lire. On l’a vu lors de la dernière journée avant le confinement, jeudi dernier, il y a eu une ruée sur les livres mais aussi dans plein d’autres boutiques qui sont fermées depuis.

Avez-vous mis en place un service de réservation sur internet type "click and collect" ?

Oui bien sûr, je l’ai fait, comme la plupart de mes collègues le font. On fait circuler l’info sur les réseaux sociaux, on peut commander par mail, par téléphone, en passant par notre page Facebook. Ensuite, une fois que la commande est prête, nous prévenons par SMS les clients et nous prenons rendez-vous avec des horaires élargis pour pouvoir répondre à la demande. La librairie est bien fermée mais accueillera les personnes qui ont passé commande pour récupérer leurs achats. D'ailleurs, la petite éclaircie avec ce système de commande, c'est qu'une fois que le client est rentré dans la boutique par la porte de derrière pour récupérer sa commande, on ne va pas l'empêcher d'acheter un livre supplémentaire et de compléter sa commande.

