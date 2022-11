La nouvelle éco à Grenoble - "La Ressource" double sa surface de vente à Grenoble

Vous doublez votre surface de vente aujourd’hui à Grenoble, pour quelle raison ?

Michel Brousse-Gramari, fondateur et directeur de "La Ressource" - Parce que nous avons une activité qui est florissante - on fait de la récupération de débarras, on travaille auprès des particuliers comme des entreprises. Parce que le gisement que nous trouvons auprès de nos partenaires, clients - on va appeler ça des clients - est très important, et parce que le l’endroit qui était dédié initialement à la vente n’est plus suffisant. Alors nous avons eu la chance de pouvoir compter sur notre propriétaire qui nous a proposé de prendre ces locaux-là, ce qui nous permet de mettre à disposition de notre clientèle beaucoup plus de mobilier, de vaisselle, de vêtements, de bibelots, de jeux, de jouets, qu’auparavant.

ⓘ Publicité

Quel est le le modèle de La Ressource, son principe ?

La Ressource est une association loi 1901, qui peut faire du bénéfice mais n'a pas le droit de le distribuer entre les administrateurs et les dirigeants. C’est une association qui est conventionnée par l’Etat "entreprise d’insertion", donc nous avons une convention avec l’Etat pour 18 équivalents temps plein, ce qui représente actuellement 22 salariés en insertion (et 7 encadrants, ndlr).

Cela donne des résultats ?

Très bons ! Alors cette année pour les dames malheureusement on a eu beaucoup de difficultés qui sont liées à la conjoncture pour les faire partir, soit en immersion, soit en emploi traditionnel. Mais pour les messieurs, sur 7 personnes on a 5 personnes qui sont en contrat à durée indéterminée de 35 heures.

Vous doublez donc votre surface de vente, ça veut dire aussi qu’il y a une demande de la part de vos clients...

Ah oui il y a une vraie demande de la part des clients de lieux comme les nôtres avec une diversité, et surtout de la proximité : on est quasiment au centre de Grenoble avec 2.000 m² de surface de vente ! On peut chiner, on peut venir trouver - ou pas ! - ce qu’on recherche... Il y a une vraie demande et puis c’est plus qu'une mode maintenant : le recyclage, l’économie circulaire sont vraiment entrés dans la mentalité des gens, c’est un mode de consommation complètement différent. Ils cherchent vraiment des lieux dans lequel ils peuvent se retrouver comme dans un univers traditionnel de commerce, mais avec une approche bien différente, beaucoup plus sociale, beaucoup plus dans l’accompagnement des salariés d’insertion.

Du côté de vos clients est-ce que vous ressentez cet effet inflation, est-ce qu'on vient davantage chez vous ?

Oui le fait de doubler notre surface ça n’a pas doublé notre fréquentation, mais on a 50% de plus de clientèle, ça c’est clair.

C'est le moyen aussi de faire des économies...

Ce sont des économies de faites parce qu’un pantalon à un euro, une veste à deux euros, et ce sont des choses très très très propres, triées, c’est vraiment la crème quoi ! Les choses qu'on n'achèterait pas, on ne les mettrait pas sur nos rayons !

La Ressource © Radio France - Lionel Cariou

INFOS PRATIQUES

La Ressource est située au 3 rue Emile-Zola à Grenoble. Elle est ouverte au public les mardi et jeudi de 10h à 17h, ainsi que le 2e samedi de chaque mois de 10h à 13h. Tél. 04 76 17 14 92.