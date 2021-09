La Nouvelle Éco à Bresson : le spécialiste de l'isolation thermique industrielle SAIT se modernise

France Bleu Isère : Pouvez-vous nous présenter votre activité?

Joël Cronie, directeur de la SAIT : Nous sommes spécialisés en isolation thermique industrielle donc nous intervenons chez les grands donneurs d'ordre de l'industrie française tels que EDF, Arkema, Solvay, Framatome, Vencorex en particulier. Nous posons de l'isolation chaude et froide : ce que l'on appelle le "calorifuge" ou le "frigorifuge" et qui ensuite est revêtu d'un revêtement métallique différent selon les spécifications techniques des clients.

Vous faites partie 243 entreprises iséroises choisies pour bénéficier du "guichet industrie" dans le cadre du plan de relance de l'État. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ?

C'est une aide très intéressante qui nous a été apportée par le Gouvernement et qui va nous permettre de moderniser nos installations avec en particulier l'achat d'une nouvelle machine à commande numérique pour découper la tôle fine. Cette machine va nous permettre d'avoir une réactivité plus importante, une efficacité et un rendement améliorés. Et l'ancienne machine que nous avons sera recyclée pour être mise dans une agence du Sud de la France .

Et donc ça va vous permettre de doubler votre activité ?

Ça va nous permettre d'avoir deux unités de préfabrication de la tôlerie, donc on ne sera plus dépendant d'une seule machine ; ça nous permettra aussi d'éviter des coûts de logistique et de transport qui ont également un effet négatif sur l'environnement (transporter notre préfabrication d'un endroit à un autre). Et une double capacité de production, de pouvoir élargir et améliorer notre chiffre d'affaires et notre rentabilité.

La crise sanitaire a-t-elle impacté votre activité ?

Oui bien sûr la crise sanitaire a eu un impact important sur la période mars, avril et mai 2020 avec 50 % de perte d'activité sur cette période, mais il y a eu également un effet de rattrapage en automne. avec tous les travaux que nous n'avons pas réalisé au printemps. Et malgré tout cela nous avons eu une progression.

Et justement avec cette nouvelle machine que vous allez acquérir est-ce que vous allez pouvoir créer de nouveaux emplois?

Oui nous allons créer des emplois supplémentaires. Déjà on va former et permettre à des personnes de la région Sud de savoir se servir de cette machine à commande numérique et ça nous permettra d'avoir une possibilité de préfabrication plus importante pour pouvoir prendre des marchés supplémentaires avec la vingtaine d'emplois qui vont avec.

