La nouvelle éco : à Grenoble, les cafetiers se sentent des boucs émissaires

Les cafetiers de la métropole grenobloise s'attendent à devoir baisser le rideau à compter de demain samedi. Le ministre de la santé a annoncé ce jeudi soir le passage de l'agglomération grenobloise en zone d'alerte maximale. Les nouvelles restrictions édictées par le préfet de l'Isère doivent être annoncées dans le courant de cette journée de vendredi. Mais Danièle Chavant, la présidente de l'UMIH38 dénonce par avance des mesures "injustes." Elle était l'invitée de la "nouvelle éco" ce vendredi à 7h15 sur France Bleu Isère.

Avez-vous des informations sur ce qui va se passer pour vos professions ?

Alors pour l'instant, non. Nous saurons certainement dans les prochaines heures, puisqu'il y a une réunion importante en préfecture avec les élus locaux. Quoi qu’il en soit, depuis le 14 mars, nous passons notre temps à obéir, et à subir les événements au dernier moment.

Avez-vous l’impression que c’est toujours sur vous que ça tombe ?

C’est-à-dire que pour faire des effets d’annonces, c’est toujours plus fort de viser les lieux de convivialité et de plaisir. Or dans notre société, et encore plus en ce moment, on n’en a fortement besoin, de ces lieux. Avoir le bar dans la cible, c’est mal connaître le travail et les dispositifs mis en place. Un bar dans lequel vous entrez, on vous assoit, on vient vous servir à boire, quelle différence y a-t-il avec un restaurant ? Que ce soit un café ou un steak frites que l’on vous sert, quelle différence ? Le client est assis. Il est protégé par tout le protocole sanitaire qui est en place. Croyez-moi, nous sommes des professions très, très respectueuses. D'’abord parce que nous tenons à la santé de nos collaborateurs et à celle de nos clients, et en plus, nous sommes des professions très contrôlées. Nous avons, en outre, mis en place des médiateurs dans les bars pour rappeler les bons comportements aux clients et aux personnels, si nécessaire.

Vous faites le constat qu’il n’y a pas de "cluster" qui se soit déclenché dans un bar ou un restaurant ?

Absolument ! Le préfet, que nous avons eu mardi en visioconférence, nous a annoncé 11 "clusters" en Isère : 6 en Ehpad, 4 en université et 1 dans un lieu de santé. Aucun chez nous, ce n'est pas nous qui provoquons les clusters. On respecte les règles. Ce que nous craignons, c’est la fermeture définitives d’établissements. Nous, nous sommes là pour respecter ce qui est mis en place par le gouvernement. Ce qui est grave, c’est qu'il y a un moment où l’obéissance va nous amener à une situation catastrophique. Déjà les deux mois et demi de fermeture pendant le confinement ne seront jamais récupérés et le mois d’août et de juillet ont, certes, été bons mais ça ne suffira pas.