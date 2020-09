La nouvelle éco : "à Grenoble, les matins déchantent pour l'épicerie participative l'Éléfan

L'Éléfan a un besoin urgent de recruter des adhérents pour faire fonctionner son épicerie participative. Marion Vignolo, l'une des responsables, est l'invitée de "la nouvelle éco" ce lundi sur France Bleu Isère.

Quel est le principe d'une épicerie participative ?

Le principe c’est que pour pouvoir acheter dans l'épicerie, il faut adhérer à l’association. Quand on adhère à l’association, on s’engage à faire trois heures par mois pour l’épicerie, on s’inscrit sur un créneau qu’il faut honorer. L'idée c'est faire en sorte que l’épicerie marche, c’est-à-dire qu’on met en rayon, on tient la caisse, on fait du ménage, on accueille les livraisons, bref tout ce qu’il y a à faire dans une épicerie.

Vous avez cartonné pendant le confinement, aujourd’hui vous êtes dans le rouge, pourquoi ?

Oui, on a cartonné parce que, comme beaucoup d'autres magasins d’alimentation, beaucoup de gens se sont dirigés vers nous. Étonnamment ça n’a pas suivi lors du déconfinement. On est un peu interpellé parce que les gens sont moins venus après le confinement, on a perdu la moitié de notre chiffre d’affaires. Pourquoi ? c’est dur à dire, on a eu du mal à recruter de nouveaux membres, on a eu du mal à avoir une vie active d’association avec la reprise du travail. Or l'Eléfan, ce n’est pas qu’une épicerie, c’est un lieu de vie, un lieu de rencontres. Et avec les restrictions sociales, effectivement, c’est plus difficile de faire venir du monde depuis quelques semaines.

De quoi avez-vous besoin ?

Nous recherchons essentiellement des adhérents pour faire repartir la machine. Ce sont les adhérents qui font vivre l’épicerie. Plus on est, plus on peut ouvrir de créneaux, plus on peut accueillir de gens etc... Du coup, on organise une semaine de "portes ouvertes" pour recruter. Tout le monde peut venir à l’épicerie pour découvrir notre lieu, découvrir ce que nous vendons, découvrir nos produits, découvrir notre fonctionnement. On est ouvert exceptionnellement de midi à 20h toute la semaine jusqu’à samedi et même dimanche matin de 9h30 à 13h. Tout le monde peut venir et nous faisons aussi des réunions d’information chaque soir de la semaine à 19h.

Qu’est-ce qu’on trouve dans votre épicerie ?

Essentiellement des produit issus de circuits courts, quand on peut avoir du bio, on en fait, et dans tous les cas, nos produits sont issus de filière raisonnée.

