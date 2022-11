La Nouvelle éco à Grenoble : les vêtements Masherbrum en fibres de bois

Votre créneau ce sont les matières alternatives : on parle de quoi ?

Boris Pivaudran, fondateur de Masherbrum - On travaille soit avec des produits issus de l’agriculture biologique, soit avec des matières recyclées, soit avec des matières issues de fibres de bois. Ce sont notamment ces matières issues de fibres de bois qui apportent ces particularités à nos produits - ces particularités, confort, régulation thermique, qu’on essaye de diffuser dans toutes nos collections de produits outdoor.

Vous ne faites pas, par exemple, de matières mérinos ? C'est assez répandu dans le sport...

Le mérinos a pas mal d'avantages. Nous n'en utilisons pas parce que c’est une matière animale qui a un impact carbone très élevé, même si c’est une matière naturelle. L’élevage du bétail ovin que cela suppose a un impact, en termes d’émission de gaz à effet de serre, qui est vraiment trop élevé pour nous. Ce que l'on a envie de faire c'est utiliser des matières à faible impact, et c'est pour ça qu'on a choisi principalement les matières issues de cellulose de bois qui vont un impact carbone qui est vraiment très faible par rapport à ce qu'on trouve sur le marché.

Vous vous sentez une responsabilité en tant qu'entreprise ?

Tout à fait : responsabilité c'est le mot ! Aujourd'hui l'industrie textile est la 2e industrie la plus polluante au monde derrière l'industrie des transports. Nous en tant que producteur de produits destinés à la consommation, on se doit de proposer des choses alternatives, c’est-à-dire qui permettent aux gens de s’équiper tout en ayant un impact bien moindre par rapport à ce qui existe sur le marché.

Où sont fabriqués vos produits ?

Entièrement en Europe. La filature, la teinture, le tricotage, la confection sont faits dans la région de Braga au nord-est du Portugal. Et sinon la matière première de bois vient d’Autriche.

Vous proposez différents motifs selon d’où l’on vient et les montagnes que l’on aime...

La marque est née à Grenoble, on a une identité alpine qui est très forte, et moi ce que je voulais faire avec Masherbrum c’était de proposer à tous les passionnés de montagne des vêtements sur lesquels ils puissent véhiculer leur attachement à des massifs alpins. Donc par exemple on a sorti un tee-shirt en fibre de bois sur le massif de la Chartreuse, un autre sur le Vercors, un sur le massif de Belledonne, Mont-Blanc, Queyras, Écrins, etc. On a une ribambelle de massif des Alpes, mais aussi d’ailleurs, mis en valeur graphiquement dans notre collection. C’est une façon pour nous de rendre hommage à toutes ces montagnes locales.

Le secteur du textile est ultra concurrentiel. Pourquoi se lancer là-dedans ?

Le marché du textile outdoor est ultra concurrentiel certes, mais il est surtout ultra uniformisé. Si vous regardez vos étiquettes de vêtements, vous avez pour 90% des produits des mélanges polyamides-polyesters, ou parfois avec un peu de lycra, mais ça reste de la pétrochimie, du pétrole brut qui a été transformé pour obtenir vos produits. Et je me suis dit, c’est quand même dommage qu'en tant que pratiquant d'outdoor, en tant que personne au contact au quotidien de milieux naturels fragiles, on ne fasse pas davantage d’efforts sur ce que l’on porte au quotidien dans notre pratique. Et c’est pour cela que justement j’ai voulu introduire des nouvelles collections, des collections alternatives, et en faisant une recherche aussi en termes d’identité visuelle, de graphisme, des choses qui soient proches de nos territoires. Ça relève d’une démarche globale.