La nouvelle éco : à Grenoble, Microoled crée les lunettes du futur !

Depuis 2007 Microoled s'est fait une place dans le marché des écrans pour les viseurs de caméras, ceux des fantassins de l'armée de Terre notamment, et les lunettes de réalité augmentée. Aujourd'hui, l'entreprise se lance plus en avant dans le marché grand public avec Active look : les lunettes du futur. Eric Marcellin-Dibon, Pdg de Microoled était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère, ce lundi à 7h et quart.

En quoi ça consiste des lunettes connectées ?

En fait, ce que nous avons développé, c’est une solution d’affichage "tête haute" qui est dédiée aux lunettes que l’on utilise par exemple lorsqu’on fait du sport. Quand vous allez faire du vélo, quand vous allez courir, vous allez voir directement vos données s'afficher : comme la vitesse, votre rythme cardiaque, tout ça directement dans votre champ de vision un peu comme un affichage "tête haute" dans une voiture pour un GPS.

C’est spécifiquement réservé aux pratiques sportives ?

Alors c’est en tout cas l’application la plus naturelle. Les gens qui veulent améliorer leurs performances ou pour avoir le bon itinéraire, je pense notamment en vélo de route ou VTT. En fait, c'est utile dans toutes les activités où vous avez soit besoin d’avoir vos données personnelles, soit besoin d’avoir des indications de localisation, de géographie. On travaille aussi sur un affichage "tête haute" pour masques de plongée, si vous êtes sous l’eau vous avez besoin d’avoir des informations importantes pour votre sécurité.

Quel est le potentiel de votre marché ?

Alors le marché évidemment est très important. Vous imaginez toutes les personnes qui font du sport. Il y a 2 millions de personnes qui font un marathon chaque année, donc ce sont des personnes qui sont très intéressées par l’activité sportive et donc potentiellement par notre invention. C’est clair que c’est un marché grand public et c’est un marché qui est amené à se développer. Aujourd’hui plus de 80 % des gens qui courent, utilisent soit un téléphone, soit une montre, pour mesurer et contrôler leurs activités. C’est donc eux que nous visons.

Combien ça coûte une paire de lunettes connectées ?

Alors aujourd’hui, ce n’est pas nous qui les vendons directement. On fournit la technologie à des fabricants de lunettes. Notre premier partenaire c’est la société Julbo dans le Jura. On est content parce que c’est une collaboration entre deux entreprises françaises, qui nous a permis de mettre les premières lunettes connectées sur le marché. Aujourd’hui, Julbot les vend autour 500 euros, mais le prix est amené à baisser avec évidemment le développement et le volume de production.

Vous avez participé la semaine dernière au CES de Las Vegas à distance dans quel but ?

On était à ce salon cette année de façon "digitale" et non pas en physique, compte tenu de la situation sanitaire. Ce qui est dommage parce qu’on aurait bien aimé pouvoir faire essayer nos lunettes au public. Bien sûr, nous cherchons de la visibilité aux États-Unis, C’est quand même le premier marché du sport. C’est là que vous avez les grandes marques. On cherche de la visibilité auprès des fabricants de lunettes, auprès des marques de sport et aussi des développeurs d’applications parce que notre technologie c’est une plate-forme ouverte, c’est-à-dire que n’importe quelle application pourrait se connecter aux lunettes, donc le but c’est que le maximum de personnes nous connaissent.

Des lunettes qui rappelleront sans doute des souvenirs aux amateurs de super héros !

