La Nouvelle éco à Grenoble : service et tarifs inchangés sur le réseau de transports M'TAG

Pas d'augmentation des tarifs sur le réseau bus et tram M'TAG, dans l'agglomération grenobloise. Retrouvez la fréquentation d'avant Covid et faire face à la hausse des coûts : ce sont les deux grands enjeux de cette rentrée pour Philippe Chervy son directeur général, invité de la Nouvelle éco.

France Bleu Isère - Qu'est-ce qui change en cette rentrée, maintenez-vous votre offre de transport?

Philippe Chervy, directeur général du réseau M'TAG - Tout à fait, on a réussi malgré le le manque d’effectif ambiant, malgré le Covid, etc, à maintenir l’offre de transport, tant avant l’été que pendant l’été, et on compte bien être au rendez-vous pour la rentrée de septembre.

Est-ce qu'il y a des modifications de tarif? Est-ce que le prix des tickets change?

Ce sujet des tarifs c’est un sujet réservé aux élus, et donc le choix politique qui a été fait c’est justement de ne pas toucher aux tarifs. Ce sont exactement les mêmes tarifs que l’an passé.

Vous avez parlé des problèmes de recrutement - on parle des chauffeurs de bus scolaires notamment. C’est une problématique à laquelle vous êtes confronté vous aussi?

La problématique effectivement court sur les ondes avec le manque d’effectifs dans les transports scolaires. Ce n'est pas la même problématique dans notre profession. Nous ne sommes pas sur la même convention collective, donc nos conditions de rémunération, nos conditions de travail sont assez différentes des transports scolaires. Donc les transports urbains en France sont un peu moins impactés que les transports interurbains, scolaires. Et sur Grenoble on a réussi - alors c’est dû à la conjoncture, à notre politique sociale - à amortir le choc. On recherche bien sûr des conducteurs mais pas au point comme dans certaines autres métropoles de devoir supprimer des services à la rentrée de septembre.

Les transports publics en général ont été très impactés par la crise du Covid. Avez-vous retrouvé la fréquentation d’avant le Covid?

On est on va dire à 85% de la fréquentation nominale, toutes choses égales par ailleurs, de 2019 qui est notre année référence avant Covid [...]. Donc notre préoccupation est d’un côté de retrouver nos usagers au moins à l’étiage d’avant Covid ; et la deuxième préoccupation, c’est le surenchérissement des coûts. Vous savez qu’on est un gros consommateur d’énergie. Evidemment assez peu de gasoil puisque la collectivité ici a régulièrement éliminé les bus gasoil, mais donc on s’est reporté vers le gaz - mais le gaz augmente ! - et vers l’énergie électrique via le tramway notamment. Et là également il y a un impact fort. Donc on a des coûts énergétiques qui se sont envolés, mais pas uniquement puisqu'on est un gros utilisateur de fer, évidemment pour la voie ferrée, et de toutes sortes de matières premières qui se sont envolées. Et puis évidemment on a comme tous les secteurs d’activité une pression sociale de nos syndicats qui nous demandent de revaloriser les salaires compte-tenu de l’inflation que l’on constate.