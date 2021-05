La nouvelle éco : à Grenoble, un premier restaurant labellisé "écotable"

Mike Bertrand, l'un des patrons du restaurant "le bon label" à Grenoble était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi à 7h15.

Que récompense ce label "écotable" ?

Alors c’est un label qui récompense la démarche éco-responsable avec une certaine charte à respecter. Principalement il faut que les produits soient de saison, transformés sur place, produits locaux avec une possibilité végétarienne à la carte, il y a aussi un engagement sur le tri des déchets, essayer d’aller vers "zéro déchet" et puis également un cadre pour l’équipe pour le personnel, il faut que le restaurant s’engage à garantir un certain cadre de travail agréable pour toute l’équipe.

Avez-vous démarché les responsables de ce label ou ce sont eux qui sont venus vers vous ?

Alors de mémoire c’est eux qui nous ont contacté, on en est très fièr parce que ça nous apporte plusieurs choses : de la visibilité et on est assez fier quand même d’être sur leur site et d’être reconnu par une telle charte de valeurs. C’est aussi un accompagnement parce qu'écotable ne se contente pas de vérifier ce qu’on fait, et nous dire "c’est bon vous êtes et éco-responsable". "Ecotable" nous fait aussi des propositions, des pistes d’amélioration. On discute ensemble et on voit comment on peut améliorer encore et être de mieux en mieux sur ces sujets-là.

Comme tous les restaurateurs vous êtes fermés actuellement, votre espoir c’est l’ouverture le 19 mai de votre terrasse ?

Oui on a une petite terrasse, c’est déjà ça, on s’accroche, mais je ne peux pas trop répondre pour cette à cette question parce que nous on a ouvert il y a un an, début mars 2020, donc au pire moment. Depuis un an, on s’accroche à nos ressources et notre capacité d’adaptabilité. On travaille au jour le jour, entre ce que l’État me permet de faire et ce qu’on ressent aussi, ce qui correspond à notre business et qui peut faire marcher notre activité.

Quelles sont vos pistes d'activité en attendant la réouverture ?

Notre fer de lance c’est vraiment le café, donc on a développé une "cave à café", on vend du café en grains et des machines à café aux particuliers. On a fait aussi des "visio-conférences" autour du café, des ateliers virtuels autour du café pour les entreprises et aussi bientôt pour des particuliers. En revanche, pour ce qui est de la vente à emporter dans la restauration, on en fait un petit peu, mais notre carte à l’origine ne se prête pas vraiment aux plats à emporter. On ne fait pas du "fast-food" donc on a un petit peu adapté notre offre pour répondre un peu à la demande de nos clients mais ce n’est pas ça qui est qui est notre fer de lance.

